Platschef Direktrekrytering

Vi söker nu en Platschef till ett modernt och växande projektutvecklingsbolag i Stockholm. Bolaget har funnits sedan 2015 och har haft en stabil tillväxt sedan start. Idag består teamet av cirka 30 seniora och juniora medarbetare med bred kompetens inom bygg- och projektutveckling.
Verksamheten drivs främst genom projekt inom handel, kontor och lättindustri åt kommersiella fastighetsbolag och utvecklare. Man har byggt upp en stark kundbas och arbetar i stor utsträckning med återkommande kunder - något som skapat långsiktiga samarbeten och stabil affär.
Du utgår från huvudkontoret i Årsta och blir en del av ett engagerat och familjärt team där ledorden tillsammans och lösningsorienterad genomsyrar vardagen.
Om rollen
Som Platschef har du ett övergripande resultat- och budgetansvar för hela affären i projekten. Du ansvarar inte bara för produktionen - utan för helheten.
Det innebär att du:
Sköter projektets ekonomi och säkerställer lönsamhet
Ansvarar för budget, prognoser och kostnadsuppföljning
Arbetar aktivt med tidsplanering och produktionsstyrning
Hanterar ÄTA-arbeten och säkerställer korrekt uppföljning och dokumentation
Driver upphandlingar och inköp
Leder och bygger upp laget på plats - rätt kompetens, rätt kultur och rätt driv
Ansvarar för KMA-arbete och kvalitet i leveransen
Säkerställer ett slutresultat du är stolt över
Rollen kräver goda installationskunskaper, särskilt med förståelse för samordning och forcering när projektet kräver det. Du är trygg i att hantera komplexa entreprenader där teknik, tid och ekonomi måste balanseras parallellt.
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som Platschef, Byggprojektledare eller likvärdig roll
Är van att ha helhetsansvar för ekonomi, tidsplan och produktion
Har erfarenhet av upphandlingar och ÄTA-hantering
Har god installationsförståelse
Är affärsmässig och trygg i dialog med både kund, underentreprenörer och medarbetare
Talar och skriver svenska obehindrat
Relevant utbildning är meriterande, men vi värderar personliga egenskaper och ledarskap högre.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att skapa engagemang i teamet. Du ser det som en självklarhet att bygga ett starkt lag på plats och driva projekten framåt med tydlighet och ansvar.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
