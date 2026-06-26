Platschef Byggservice Göteborg
Peab Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-26
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Peab Byggservice är ett företag som alltid strävar efter att prestera och leverera i världsklass. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi vill kunna erbjuda en arbetsplats som präglas av laganda, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att vara öppna och lyhörda, skapa tydliga mål och en bra arbetsfördelning men framför allt genom vår värdegrund. JUPP:en utgör hjärtat i företaget och den beskriver hur vi vill att vår verksamhet och våra medarbetare ska vara: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Vill du läsa mer om oss får du gärna kika in på vår hemsida www.peabbyggservice.se.
Vill du leda projekt i storleken 5–50 MSEK och samtidigt utveckla både människor och affärer?
Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, affärsmannaskap och byggteknik? Då kan detta vara nästa steg för dig. Vi söker nu en platschef till vår Byggserviceverksamhet i Göteborg
Om rollen
Som platschef har du ett övergripande ansvar för produktion, ekonomi och personal. Du driver projekt från start till mål och arbetar aktivt med att utveckla både teamet och affären.
Du ansvarar bland annat för:
Prognoser, anbud, kontrakt och inköp
Ledning och utveckling av medarbetare
Projektstyrning genom hela byggprocessen
Affärsutveckling och kundrelationer
Ekonomisk uppföljning och resultat
Vi arbetar med projekt, ramavtal och serviceuppdrag – ofta i miljöer med kvarboende eller pågående verksamhet. Det ställer höga krav på planering, flexibilitet och kundfokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla ditt team
Planera och driva projekt från start till slut
Skapa och vårda långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners
Identifiera och realisera affärsmöjligheter
Säkerställa att verksamheten når sina ekonomiska mål Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll inom bygg
Goda kunskaper i ekonomi och projektstyrning
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att konkakta Annemiek Munther, Arbetschef. Annemiek.Munther@peab.se
Sista ansökningdag är 2026-08-09
Observera att vi inte tar emot CV via mail samt att vi tillämpar bakgrundskontroller och provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Annemiek Munther annemiek.munther@peab.se Jobbnummer
9981942