Platschef, Byggservice

Är du redo att leda och utveckla attraktiva byggserviceprojekt i Sydvästra Skåne? Trivs du i din roll som platschef och vill arbeta på ett företag med gott rykte? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I rollen som platschef hos Treano Bygg får du helhetsansvaret för olika typer av byggserviceprojekt - från första planering till färdig leverans. Du kommer arbeta en variationsrik och stimulerande arbetsroll där du blir spindeln i nätet och skapar struktur, tydlighet och driv i samarbetet mellan beställare, arbetsledare och medarbetare.
Beroende på projektets storlek hanterar du 0-10 miljonersprojekt med fokus på kvalitet, ekonomi och tidplan, och ser till att varje uppdrag genomförs enligt branschstandard. Våra beställare är främst idag kommuner och offentlig sektor.
I rollen som platschef kommer du:
Ansvara för kvalitet, ekonomi, planering och personal.
Ingå i produktionsteamet för affärsområdet i Malmö
Vara en nyckelperson i både genomförande och utvecklingen
Leda det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet som platschef eller likande roll inom byggservice.
Har eftergymnasial utbildning relevant för rollen.
Har god kunskap om branschens lagar och avtal.
Erfarenhet av administrativa system
Är skicklig på att organisera och planera, är kundorienterad, har goda ledaregenskaper och skapar ett gott arbetsklimat i gruppen.
Treano Bygg erbjuder dig:
En plats i en organisation med starka värderingar
Arbeta i ett tillväxtbolag med varierande arbetsuppgifter och eget ansvar.
Goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa i din yrkesroll.
Frihet under ansvar som värderar laganda och ansvarsfullhet högt.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Treano Bygg med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Marcus Jonasson, marcus.jonasson@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Treano Bygg:
Treano Bygg är verksamma i hela Skåne och har en tydlig ambition: att bygga hållbart inom byggservice, entreprenad och projektutveckling - samt genom vårt koncept Sawi Exclusive Homes. Tillsammans är vi ca 200 drivna medarbetare med en årsomsättning på omkring en miljard kronor - en av de större och snabbväxande aktörerna i regionen. Vårt huvudkontor är i Malmö med lokalkontor i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Ersättning
