Platschef Bygg
Qflow Group AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-06-30
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Vill du vara med och leda spännande byggprojekt från start till mål? Vi söker nu en engagerad och driven platschef som vill bli en viktig del av vår verksamhet i Örebro.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som platschef har du det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp byggprojekt ute på arbetsplatsen. Du säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål gällande kvalitet, tid, ekonomi och arbetsmiljö.
I rollen arbetar du nära beställare, projektledare, medarbetare, underentreprenörer och leverantörer. Du ansvarar för att skapa en trygg, säker och effektiv arbetsplats där samarbete och god kommunikation står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna byggprojekt från produktionsstart till färdigställande.
Ansvara för projektens ekonomi, tidsplanering och resursfördelning.
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, regler och arbetsmiljökrav.
Samordna och följa upp underentreprenörer och leverantörer.
Arbeta aktivt med kvalitetssäkring och produktionsstyrning.
Bygga och utveckla goda relationer med kunder och samarbetspartners.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta som platschef, arbetsledare eller i en liknande ledande roll inom byggbranschen.
Har god kunskap om byggprocessen och erfarenhet av produktionsledning.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt affärsmässigt fokus.
Trivs med att leda människor och skapa engagemang i teamet.
Har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder
En varierande och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka.
Intressanta projekt och utvecklande arbetsuppgifter.
Ett engagerat team med hög kompetens och stark laganda.
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Placering
Tjänsten är placerad i Örebro med projekt i närområdet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), https://qflow.teamtailor.com/sv/jobs/7990167-platschef-bygg-orebro
703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fritunagruppen Jobbnummer
9985688