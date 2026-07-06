Platschef Building Östnord
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-07-06
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Det här är rollen för dig som trivs i projektmiljö och vill bidra med din kompetens genom hela genomförandet. Vi söker en Platschef som är med och driver produktionen – från start till färdigt projekt – med fokus på arbetsledning, resursplanering samt uppföljning av tid, kostnad och kvalitet.
Tjänsten som platschef
Som platschef hos oss ansvarar du för att inom ditt område planera, samordna, leda och följa upp projektets genomförande avseende tid, kvalitet, ekonomi och hållbarhet. Du leder och fördelar arbetet och ansvarar för att projektet drivs i linje med NCC:s riktlinjer och verksamhetssystem, mot projektets gemensamt uppsatta mål. Till din hjälp har du ett team med bland annat arbetsledare, projektingenjör, projektinköpare, projektchef, yrkesmedarbetare med flera. Ni tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för god arbetsmiljö, framdrift och ekonomi i projektet. Hos oss har du bra verktyg och arbetssätt samt gott om kompetens att tillgå inom organisationen, som stödjer dig i din roll.
I rollen som platschef får du stor nytta av dina ledaregenskaper då din uppgift är att involvera och engagera teamet i projektet. Du kommer att leda ett antal tjänstemedarbetare och yrkesmedarbetare i vardagen. Vi vill att våra projekt ska kännetecknas av struktur, ordning och reda samt en god arbetsmiljö, så för att trivas hos oss ser vi att detta är naturliga ledord även för dig. Du har många kontaktytor och det är av största vikt att du värderar en god dialog och samverkan såväl inom teamet, internt på NCC samt externt med kunder och underentreprenörer. Som platschef rapporterar du till projektchef.
Din profil som platschef
För att trivas och vara framgångsrik i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet från ledande befattning av att driva byggprojekt om ca 200–400 mkr, gärna inom samhällsfastigheter. Du har förmåga att samordna egna resurser och underentreprenörer. Är trygg i ledarrollen och har en god förmåga att delegera och ställa krav. Utifrån det förväntar vi oss att du har en god förståelse kring kostnadsstyrning och vana av att driva samverkansprojekt. Du har en byggteknisk utbildning eller har motsvarande kompetens genom praktisk branscherfarenhet. Vidare kommunicerar du obehindrat på såväl svenska som engelska.
Om Building Norrland
Vi bygger och renoverar både kommersiella och offentliga byggnader samt bostäder över hela Norrland, från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av ca 200 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans driver projekten framåt med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Rollen innebär regelbunden närvaro i våra projekt, vilket gör att vi söker dig som bor – eller har möjlighet att bosätta dig – inom Västerbottens län. Våra initiala projekt finns inom dagspendlingsavstånd i länet. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav då våra projekt ligger där kunderna finns. Tjänsten omfattas av bakgrundskontroller i enlighet med NCC:s rutiner. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag är 2026-08-07. Då annonsen ligger ute över semestern ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 28–31.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Elin Bejegård, HR Generalist, 072-246 62 07.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Östermalmsgatan 63A (visa karta
)
903 35 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Elin Bejegård elin.bejegard@ncc.se Jobbnummer
9993112