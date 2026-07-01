Platschef Building Campus
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-07-01
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NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att genomföra en omfattande förvandling av Luleå tekniska universitetet. Uppdraget är unikt och sträcker sig över hela kedjan – från demontering och rivning av befintliga byggnader till uppförande av helt nya miljöer. Allt sker parallellt i ett tekniskt komplext projekt där återbruk och hållbarhet spelar en avgörande roll.
Vill du leda ett stort och tekniskt och utmanande projekt från start till mål. Här kliver du in i ett uppdrag utöver det vanliga, där planering, samordning och ledarskap sätts på prov – och där du har möjlighet att göra verklig skillnad.
Oavsett om du är platschef eller arbetsledare idag så ser du detta som en ny spännande uppgift där du har möjligheten att utvecklas vidare i.
Tjänsten som Platschef
Du kommer initialt att gå in i rollen som blockchef i ett stort och komplext projekt på Campus. I denna roll har du ett övergripande ansvar för att leda och samordna din del av projektet, i nära samarbete med övriga i projektteamet. Tillsammans säkerställer ni en effektiv produktion i ett projekt som präglas av höga tekniska krav och ett starkt hållbarhetsfokus.
Din roll innebär att du, i nära samverkan med entreprenörer och samarbetspartners, leder, följer upp och säkerställer att arbetet drivs framåt på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt. Du ansvarar för att produktionen inom ditt block levereras enligt tidplan, budget och gällande lagar och regelverk.
Till ditt stöd har du NCC:s etablerade stödfunktioner, såsom projektingenjör, kalkylator, inköpare och projekteringsledare. I frågor kopplade till kvalitet, miljö och hållbarhet samarbetar du även med våra specialister inom KMA, Teknik och Hållbarhet.
På NCC arbetar vi målmedvetet för en god och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågan är alltid högt prioriterad, och vi förväntar oss att du som ledare delar den synen. Du har förmågan och viljan att skapa en trygg arbetsplats – för medarbetare, samarbetspartners, kunder och för dig själv.
Om avdelningen Building Norrland
Vi bygger och renoverar både kommersiella och offentliga byggnader samt bostäder över hela Norrland, från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av ca 200 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans driver projekten framåt med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar.
Din profil som Platschef
Du har en byggteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du kan befinna dig tidigt i din karriär eller vara mer senior och arbetar idag som arbetsledare eller platschef inom nyproduktion eller ROT. Erfarenhet från komplexa projekt och att leda produktion i samverkan med flera aktörer är meriterande.
Det viktigaste för oss är att du är strukturerad, engagerad och har ett genuint intresse för ledarskap, samt vill arbeta med projekten utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Som ledare är du närvarande i det dagliga arbetet, har löpande dialog med beställare, underentreprenörer och andra aktörer, och säkerställer att arbetsmiljö, säkerhet och miljökrav alltid prioriteras.
Du är van att ta helhetsansvar för projekt, inklusive samordning av personal, ekonomi och produktion. Du har goda kunskaper inom: projektplanering, avtals- och entreprenadjuridik, kalkyler och ekonomisk uppföljning.
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
B-körkort är ett krav.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå. Tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Produktionschef Josefin Hermansson, josefin.hermansson@ncc.se
eller HR Specialist Rekrytering Monica Klersén, 070-653 90 49. Annonsen ligger ute över semestern så vi ber dig ha överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under vecka 28–31. Vi påbörjar urval efter sista ansökningsdagen som är den 16 augusti 2026.
Vi önskar dig en fin sommar!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Västra Varvsgatan 11 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Monica Klersén 0706539049 Jobbnummer
9986342