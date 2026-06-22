Platschef, bli en nyckelspelare i norr
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2026-06-22
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Platschef – Bli en nyckelspelare i norr
På Lindströms Transport tror vi att transport är en lagsport där alla bidrar med sin spetskompetens och personlighet. För att lyckas krävs människor som tar ansvar, skapar struktur och leder genom tydlighet, kunskap och förmåga att fatta genomtänka beslut. Nu söker vi en platschef som vill vara med och driva verksamheten tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners i norr.
Om rollen
Som platschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten i Kiruna, från Gällivare i söder till Riksgränsen i norr. Du säkerställer att våra transporter genomförs effektivt, säkert och med den kvalitet som våra kunder förväntar sig.
Du arbetar nära verksamheten och är ansvarig för den dagliga driften. Detta omfattar ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Rollen kräver ett metodiskt arbetssätt, förmåga att analysera verksamheten och ett genuint intresse för att skapa struktur och långsiktiga resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa hög kvalitet i den dagliga driften
Arbeta med uppföljning av nyckeltal, budget och resultat
Identifiera och driva förbättringar
Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och interna rutiner
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Leda arbetslaget
Bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.
Vem vi tror att du är
Du är en person som trivs med ansvar och som motiveras av att skapa ordning, tydlighet och hållbara arbetssätt. Du fattar beslut baserat på fakta, arbetar systematiskt och har en naturlig förmåga att skapa förtroende omkring dig.
Vi tror att du:
Har CE-körkort, YKB och truckkort är meriterande
Har erfarenhet av ledarskap inom transport, logistik eller annan operativ verksamhet
Är strukturerad och noggrann med ett starkt kvalitetsfokus
Har god analytisk förmåga
Har arbetar med god förmåga i dator och olika system kopplade till logisk, kvalitetssäkring, tidrapportering med mera
Är trygg i att följa upp resultat och ställa tydliga krav
Kommunicerar tydligt och professionellt
Har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar är meriterande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Därför ska du välja oss
Som arbetsgivare vill vi vara en aktiv del i ditt livspussel och därför skapa goda förutsättningar för en hållbar tillvaro även utanför arbetet. Därför kan även olika lösningar diskuteras om du inte bor i Kiruna permanent. Boende går att ordna för veckopendling och till viss del kan hybridarbete även fungera, även om den större delen är att vara på plats. Om du mår bra, så mår företaget bra, kort och gott.
Vi erbjuder stöd inom bland annat HR och Ekonomi. Du kommer också ha möjligheten att sitta i ledningsgruppen och få bidra till helheten i Lindströms/KBF.
Rekryteringen sker löpande, vilket innebär att du är välkommen in med din ansökan innan ansökningstiden gått ut.
Tillträde enligt överenskommelse, önskemålet är dock så snart det är möjligt efter semestrarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
HR-Kompassen tar emot ansökningarna.
E-post: jessica@hrkompassen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Kiruna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompassen Norrbotten AB
(org.nr 556970-4603), https://www.kirunabilfrakt.se/
Kiruna (visa karta
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972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna Bilfrakt Kontakt
VD
Andreas Lindström andreas@kirunabilfrakt.se 0920-451201 Jobbnummer
9971970