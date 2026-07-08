Platschef
Svensk Hemleverans Handelsbolag / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-07-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Hemleverans Handelsbolag i Uppsala
, Eskilstuna
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Platschef – led en verksamhet som aldrig står still
Är du en trygg ledare som trivs när tempot är högt, besluten är viktiga och medarbetarna är nyckeln till framgång?
Nu söker vi en Platschef som vill ta helhetsansvar för vår verksamhet i Uppland och på Gotland. Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap på distans, affärsmässighet och verksamhetsutveckling – och som tycker att det är lika viktigt att skapa starka team genom andra chefer som att leverera resultat.
Hos oss leder du en verksamhet som är igång dygnet runt, året om. Här möts distribution och transport medarbetare, chaufförer, fordon och ser till att tidningar, paket och andra försändelser når fram.
Det är ett viktigt uppdrag med högt tempo, stort ansvar och stor betydelse för både kunder och mottagare – och vi söker nu en ledare som vill vara med och utveckla framtidens åkeri- och distributionsverksamhet.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för både den dagliga driften och utvecklingen av verksamheten i Uppland och på Gotland. Du leder verksamheten på distans och genom andra chefer, vilket ställer krav på tydlighet, tillit, struktur och förmåga att skapa engagemang även när du inte alltid är fysiskt på plats.
Du är en närvarande ledare som skapar engagemang, bygger förtroende och får människor att växa. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken och se hur verksamheten kan utvecklas på både kort och lång sikt.
I rollen rapporterar du till Distributionschef och ingår i ett nätverk av platschefer där samarbete, erfarenhetsutbyte och utveckling står i fokus.
Det här kommer du att göra
Leda och utveckla verksamheten, cheferna, medarbetarna och resultaten i Uppland och på Gotland
Ha personal-, arbetsmiljö- och kvalitetsansvar
Säkerställa en effektiv och välfungerande drift inom åkeri-, transport- och distributionsverksamheten
Arbeta med budget, uppföljning och verksamhetsstyrning
Driva förbättrings- och förändringsarbete
Implementera nya affärer, kunder och arbetssätt
Skapa förutsättningar för hög servicegrad och nöjda kunder
Samverka med fackliga organisationer, HR och övriga delar av verksamheten
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar och som drivs av att skapa resultat tillsammans med andra.
Du har erfarenhet av att leda människor och känner dig trygg i att fatta beslut, prioritera och hantera vardagens utmaningar. Förmodligen kommer du från transport-, logistik-, distributions- eller åkeribranschen där du har förståelse för de krav som ställs på en verksamhet som måste fungera varje dag.
Vi ser gärna att du har:
Ledarerfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
Erfarenhet av att leda chefer och verksamhet på distans
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet från åkeri-, transport-, logistik- eller distributionsverksamhet
Förmåga att leda förändring och utveckling
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i flera digitala system och administrativa verktyg
B-körkort, då rollen innebär resor till våra olika orter och verksamheter
Goda kunskaper i svenska och engelska
Därför ska du välja oss
Du får möjlighet att:
Vara en del av en framtidsbransch i ständig utveckling.
Arbeta i en organisation där ansvar, samarbete och handlingskraft uppskattas.
Få mandat att fatta beslut och göra verklig skillnad.
Utgå från våra nya, fina lokaler på Boländerna – en satsning vi är stolta över och som ger rätt förutsättningar för en modern, effektiv och trivsam verksamhet
Vi söker dig som vill ta dig an Uppland och Gotland som nästa stora utmaning – och vara med och skapa en effektiv, modern och hållbar åkeri-, transport- och distributionsverksamhet där människor trivs, utvecklas och lyckas tillsammans.
Är du vår nästa Platschef? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor vänligen kontakta rekryterande chef Johanna von Wetter- Rosenthal, johanna@wetter@svhl.se
För fackliga frågor vänligen kontakta Jenny Björklund Unionen, Jenny Björklund@ntm.se
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund.
Värdegrunden bygger på tre ord som beskriver hur vi förhåller oss till utmaningar, till varandra och till vår omvärld: vi är Nyfikna, Tillsammans och Modiga. Genom att vara nyfikna, arbeta tillsammans och våga vara modiga bygger vi framtidens NTM. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Hemleverans Handelsbolag
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Hemleverans Jobbnummer
9997079