Platschef
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2026-07-02
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Vi söker en platschef
Som platschef kommer du att ha det yttersta ansvaret för hela driften av vår butik och servering på vårt huvudkonditori på Kungsgatan.
På ett av Stockholms mest anrika konditorier arbetar du proaktivt med service med hänsyn till gästernas trivsel och personalens behov samt bevarar verksamhetens traditioner och kärlek till hantverket.
Ditt ansvar omfattar främst det operativa då du är en del av det dagliga arbetet, men innefattar även viss administrativ tid såsom schema och beställningar, rekrytering och medarbetarsamtal. Som ledare har du förmågan att inspirera och coacha dina medarbetare genom att vara en bra förebild. Du deltar aktivt i verksamheten och är synlig i driften för både gäster och medarbetare. Du är drivande och lösningsorienterad och värdesätter serviceyrket. Du sporras av ett högt tempo och du är alltid redo att ta i när det behövs.
Du som söker:
är genuint intresserad av service
har ett starkt driv och förmåga att leda, entusiasmera och utveckla medarbetare
är social och skapar en positiv energi
är tydlig i din kommunikation
har flera års erfarenhet inom branschen (café eller restaurang)
har tidigare erfarenhet av att vara chef eller i ledande position
Som person är du ödmjuk och resultatinriktad. Du vill ha roligt på jobbet och sätter stolthet i att leverera äkta produkter och service i världsklass. Du är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en naturlig förmåga att planera, utföra och följa upp ditt arbete.
Vi erbjuder dig en trygg och fartfylld arbetsplats med kollegor som du kommer att vara stolt över!
Övrigt om tjänsten
Arbetet är primärt förlagt måndag till fredag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Anställning from september 2026.
Individuell lönesättning.
Rekryteringsprocess
Ansökningar tas in löpande under juli och augusti.
Anställningsintervjuer sker från augusti.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vete-Katten Aktiebolag
(org.nr 556027-4408)
111 22 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Vete-Katten Jobbnummer
9990310