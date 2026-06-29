Platschef
Jobway AB / Byggjobb / Huddinge Visa alla byggjobb i Huddinge
2026-06-29
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Vill du ta nästa steg i din karriär inom mark och anläggning? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, struktur och affärsmässighet? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som platschef har du ett helhetsansvar för produktionen ute på projekt och säkerställer att arbetet drivs fram effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du arbetar nära både kunder och team och har en central roll i projektens framgång. Arbetsområdet kommer i huvudsak vara i Stockholm med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp produktionen ute på arbetsplats
Samordna personal, underentreprenörer samt resurser och logistik
Ansvara för ekonomisk uppföljning, prognoser och hantering av ÄTA
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom mark och anläggning, varav minst 2 år i ledande roll
Erfarenhet av att leda arbetslag och arbeta med ekonomi, kalkyl och prognoser
B-körkort samt god datorvana
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ, affärsmässig och en trygg ledare med god problemlösningsförmåga.
GMB Stockholmsschakt AB erbjuder dig:
En nyckelroll i ett växande bolag med korta beslutsvägar
Goda utvecklingsmöjligheter och en stark teamkultur
Förmånsbil, kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – sök redan idag!
GMB Stockholmsschakt AB samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanett Zara på e-post: jeanett.zara@jobway.se
eller telefon: 073 943 54 74.
Om GMB Stockholmsschakt AB:
GMB Stockholmsschakt AB är ett Stockholmsbaserat schaktbolag som grundades 2011 och har vuxit till en stabil och välorganiserad aktör inom markentreprenader. Företaget arbetar med allt från grovplanering och infrastruktur till VA och industrigrunder, med starkt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Vallstigen 1 (visa karta
)
142 51 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GMB Stockholmsschakt AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara jeanett.zara@jobway.se +46739435474 Jobbnummer
9983062