Platschef
Bäckström Anläggning Aktiebolag / Byggjobb / Avesta Visa alla byggjobb i Avesta
2026-06-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bäckström Anläggning Aktiebolag i Avesta
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi expanderar och söker platschefer med erfarenhet av mark- och anläggning till ett stort spännande projekt!
Skicka in ditt CV till jobb@backstroms.se
Din bakgrund:
Flera års erfarenhet av likvärdig befattning inom branschen. Meriterande är erfarenhet av att driva stora projekt.
Om rollen:
För att bli lyckosam i rollen behöver du ha kunskaper inom anläggningsarbete, planering, produktionskalkyler, entreprenad juridik samt en mycket god erfarenhet av ekonomisk uppföljning.
För att trivas i rollen behöver du vara en ledare som kan motivera och utveckla din grupp. Vi fäster även vikt vid att du är en god kommunikatör för att skapa en bra relation till både beställare och medarbetare. En viktig del i rollen är att kommunicera både i tal och skrift, på svenska och engelska då vår dokumentation är central i våra projekt.
Som Platschef driver du anläggningsprojekt från början till slut. Projekten börjar med ett startmöte där Platschefen skapar en produktionsplanering med kostnader, resursplan och tidsplan. Projektet avslutas med överlämning till beställaren. I genomförandefasen ansvarar Platschefen för att hålla styrningen på kostnader, ändringar och ge löpande rapporter samt att ha en tät dialog med beställaren. Ett lyckat projekt har en god lönsamhet och nöjd beställare.
Platschefen leder sin projektorganisation med ett tydligt och aktivt ledarskap för att driva fram projektet inom de ramar som satts upp. Vi värdesätter ett ledarskap som skapar en trivsam och trygg arbetsmiljö för våra anställda.
I rollen ingår även Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbetet i projektet samt att följa bolagets verksamhetssystem enligt ISO samt att lagar och regelverk efterlevs.
Vi erbjuder:
Hos Bäckström Anläggning AB får du möjlighet att vara en del av en växande organisation med starkt fokus på kvalitet och utveckling. Du kommer att få arbeta i en stimulerande miljö där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in ditt CV till jobb@backstroms.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Välkommen till Bäckström Anläggning AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb@backstroms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bäckström Anläggning Aktiebolag
(org.nr 556671-2872) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bäckström Anläggning AB Jobbnummer
9955684