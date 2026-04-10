Platschef
Derome AB / Byggjobb / Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Derome AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Från skog till färdigt hus - vill du vara med och leda hela vägen?
Trivs du med tidiga mornar på byggarbetsplatsen, tydligt ansvar och att se något växa fram från mark till färdigt bostadsområde? Har du redan tagit ett ansvar som kanske arbetsledare och känner att nästa steg är att leda helheten? Då vill vi prata med dig.
Om Derome, mer än en byggkoncern
Derome är en familjeägd koncern där långsiktighet inte är ett modeord, utan grunden i allt vi gör. Vår resa börjar i skogen och slutar i färdiga hem och vi äger hela kedjan däremellan.
Visste du att...
Var tredje takstol i Sverige tillverkas av Derome
Var femte tralldäck kommer från våra anläggningar
Vi är cirka 2 400 medarbetare, med djup kunskap inom trä, industriellt byggande och nyproduktion
Vi utvecklar ständigt nya, mer hållbara lösningar - till exempel träbaserade alternativ till betonggrund
I Mälardalen bygger vi bostäder i trä, flerbostadshus och radhus med fokus på kvalitet, hållbarhet och genomförandekraft.
Rollen - för dig som vill ta nästa steg
Det kan vara en roll för dig som idag arbetar som arbetsledare (eller i närliggande roll) och som vill växa in i ett större helhetsansvar.
Hos oss får du:
Arbeta nära en erfaren platschef och entreprenadchef
Successivt ta större ansvar för planering, samordning och styrning
Vara med från tidiga skeden till överlämning
Lära dig driva projekt med fokus på ekonomi, tidplan, arbetsmiljö och kvalitet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och samordna produktionen på byggarbetsplatsen
Följa upp tidplaner, arbetsmoment och resurser
Samarbeta tätt med underentreprenörer, kollegor och beställare
Bidra till ett strukturerat, säkert och effektivt byggande
Arbeta med frågor kopplade till kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi
Du utgår hemifrån och arbetar på våra projekt runt om i Mälardalen (B-körkort krävs).
Vem du är
Vi söker inte den som "har gjort allt", utan den som vill fortsätta bygga - på riktigt.
Vi tror att du:
Har flera år i byggproduktion, gärna som arbetsledare
Har stannat i dina roller och byggt erfarenhet över tid
Vill utvecklas långsiktigt inom ett och samma bolag
Har eftergymnasial utbildning inom bygg (eller motsvarande erfarenhet)
Trivs nära produktion, människor och beslut
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
Nyproduktion av bostäder
Projektverktyg som Dalux eller liknande
Powerproject, BAS U/P, eller god Excel-vana
Därför ska du välja Derome
Hos oss kliver du in i ett bolag som:
Tror på utveckling över tid
Ger ansvar - men också stöd
Har korta beslutsvägar och tydliga värderingar
Bygger hållbart, industriellt och med trä i fokus
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Derome löser bostadspusslet. Vi utvecklar mark och bygger fullständiga bostadsområden med varierat boende. Genom våra varumärken A-hus och Varbergshus erbjuder vi även småhus till våra privatkunder. I vårt husbolag blir du en del av ett drivet team som brinner för att få samhällen att växa - Tillsammans bygger vi för framtiden. Läs mer på derome.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Bjurumsvägen 14 (visa karta
)
432 68 VEDDIGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veddige Kontakt
Andreas Eriksson 0300-673036 Jobbnummer
9848551