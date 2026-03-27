Platschef
Heda Security fortsätter växa i norr och söker nu en platschef som vill leda och utveckla verksamheten i Luleå. Kanske är du projektledare idag och vill ta större ansvar, eller har du redan erfarenhet som platschef och vill vara med på en spännande expansiv resa? Rollen passar dig som trivs med stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både arbetssätt och affärsutveckling hos en marknadsledande aktör inom områdesskydd.
Information om tjänsten
Som platschef hos Heda Security får du möjligheten att växa in i ett brett och ansvarsfullt uppdrag där du leder den dagliga verksamheten, driver projekt från start till mål och utvecklar både kunder och team på etableringen i Luleå. Rollen innebär att du arbetar mot projekt i hela Norrbotten, med ett fåtal resor per år.
Att arbeta på Heda Security innebär att bli en del av ett engagerat och kunnigt team som präglas av professionalism, stolthet och en stark gemenskap. Här värdesätts både personlig och yrkesmässig utveckling och du får möjlighet att bidra med egna idéer och initiativ i en verksamhet som ständigt utvecklas. I tjänsten får du givetvis ta del av en välplanerad introduktion med handledning och ledarskapsstöd.
Heda Security har över 25 års erfarenhet och är en ledande aktör inom områdes- och byggsäkerhet i Sverige och är en del av Heras-koncernen. Företaget arbetar med helhetslösningar och projekt för kunder inom både mark- och byggentreprenad och sätter alltid säkerhet, kvalitet och kundnytta i centrum. Som platschef får du därför en nyckelroll i en växande organisation med tydlig affärsmässig inriktning, där ditt ledarskap och driv är avgörande för verksamhetens framgång.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord men att du anställs direkt hos Heda Security. Processen hanteras av Professionals Nord och Heda Securitys önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som platschef hos Heda Security har du det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och för att säkerställa kvalitet, lönsamhet och utveckling för verksamheten i Luleå. Du blir en central del av organisationen där du bidrar med struktur, tydlighet och framåtanda. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Leda och fördela arbetet på etableringen i Luleå
Driva projekt från kalkyl och offert till genomförande och uppföljning
Utveckla befintliga kundrelationer och bearbeta nya affärsmöjligheter
Hantera personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, lager och inköp
Aktivt upprätthålla ett högt säkerhetstänk och säkerställa att teamet arbetar tryggt, säkert och enligt gällande riktlinjer och föreskrifter
Bidra till verksamhetens strategiska utveckling
Rollen innebär nära samarbete med kollegor i regionen. Du får ett brett uppdrag där du är navet i verksamheten och samtidigt en viktig representant för Heda Security i regionen.
Du erbjuds
Heda Security är ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Du erbjuds:
En nyckelroll i en expansiv verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla kontoret i Luleå
30 dagars semester, tjänstebil, friskvårdsbidrag och löpande utbildningar/kompetensutveckling
En arbetsplats med stark teamkänsla och stolthet
Vi söker dig som
Vi ser att du har erfarenhet av projekt- eller platsansvar gärna inom entreprenad, bygg eller mark. Du trivs med att driva projekt från start till mål och ta ansvar i en operativ ledarroll. Rollen är social och dynamisk - du får en vardag fylld av kontakt med kollegor, kunder och samarbetspartners, både internt och externt.
Personliga egenskaper är avgörande för tjänsten. Vi söker dig som är:
Prestigelös, transparent och tydlig
Drivande och van att ta ansvar
Beslutsam och trygg i att fatta egna beslut
Lyhörd och inkluderande i ditt ledarskap
Strukturerad och följsam mot satta processer och rutiner
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs personlighetstest, bakgrundskontroll med belastningsregister samt kreditupplysning.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
