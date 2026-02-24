Platschef
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri AB
Vill du ta ansvar för en verksamhet där affär, människor och struktur går hand i hand? Trivs du med att kombinera strategiskt arbete med en närvaro i vardagen och där både försäljning och ledarskap är centrala delar av ditt uppdrag? Då kan rollen som vår nya platschef i Helsingborg vara rätt för dig.
Som platschef får du ett helhetsansvar för anläggningen och blir den som skapar riktning, samarbete och resultat.
Affärs- och kundansvar
Du driver affären framåt genom att:
- Arbeta nära våra kunder och förstå deras behov.
- Genomföra kundbesök och följa upp affärer.
- Säkerställa att vi erbjuder en stark kundupplevelse i varje kontakt.
Du har erfarenhet av försäljning och känner dig trygg i att kombinera egen kundbearbetning med att stötta teamet mot gemensamma mål men rollen är bred och handlar lika mycket om helhet, utveckling och struktur.
Helhetsansvar för anläggningen
Du ansvarar för att anläggningen drivs effektivt och affärsmässigt. Du ser till att kunderna möts av god service och en smidig upplevelse oavsett om de kommer till butik, hämtar material eller har kontakt med oss i andra delar av verksamheten.Ledarskap och medarbetarutveckling
Du är en närvarande och tydlig ledare som skapar engagemang, trygghet och riktning. Du coachar ditt team, följer upp, prioriterar och arbetar aktivt för att medarbetarna ska växa.
Ekonomi och uppföljning
Du tar ansvar för budget, resultat och nyckeltal. Med struktur, analys och kundförståelse säkerställer du att verksamheten når sina mål och fortsätter utvecklas.
Arbetsmiljö och säkerhet
Du skapar en trygg och hållbar arbetsmiljö genom att arbeta proaktivt och systematiskt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.Profil
Vi söker dig som kombinerar affärsdriv med ett stabilt och inkluderande ledarskap. Du är strukturerad, relationsskapande och trivs med att ha många kontaktytor både internt och externt.
Vi tror att du har:
- Erfarenhet av försäljning, gärna B2B, och vana att möta kunder i deras vardag.
- Erfarenhet av att leda verksamhet eller team med helhetsansvar.
- God förståelse för ekonomi, uppföljning och resultatarbete.
- Förmåga att prioritera, skapa struktur och följa upp.
- En kommunikativ, lyhörd och tydlig ledarstil.
- Erfarenhet från bygg- eller järnhandel och närliggande branscher är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Hos Derome får du en roll med stort ansvar, förtroende och möjlighet att påverka. Du blir del av en långsiktig och stabil organisation där samarbete, utveckling och ansvarstagande står i centrum. Tillsammans med ditt team får du driva anläggningen framåt och skapa resultat som märks.Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
