Platschef
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Falun Visa alla byggjobb i Falun
2025-11-13
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Falun
, Leksand
, Rättvik
, Fagersta
, Mora
eller i hela Sverige
Just nu har viflera spännande projekt på väg in och behöver stärka musklerna!
Om du har uppmärksammat Svevia som din nästa potentiella arbetsgivare,har dunu chansen.Division Anläggning söker erfarnaplatschefer för väg-, järnvägs- och markentreprenader i Dalarna och angränsande län.
Kom och dela väg med oss!
Rollen som Platschef
Som platschef i våra projekt har du en central roll och stort ansvar. Du planerar projektet och leder produktionen från start till mål.
Dina ansvarsområden som platschef:
produktionskalkyl/budget
produktionsplanering
säkerhet, arbetsmiljö och miljö
att leverera resultat enligt ekonomiskt uppställda mål för projektet, inkluderande månadsuppföljning och prognos
dokumentation och att leverera rätt kvalitet i enlighet med kontrakt och mål
en god kundrelation i pågående projekt.
Teamet brukar bestå av arbetschef, projektchef, arbetsledare, projektingenjör, mättekniker, egna yrkesarbetare samt underentreprenörer.
Vem är du?
För att vara framgångsrik i en roll som platschef hos oss ser vi det som krav att du har:
mångårig branscherfarenhet inom anläggning
drivit projekt större än 50 mkr i en ledande position
erfarenhet av AMA AF, AB04, ABT06, AMA, MER
BAS-U
kommunicerar väl på svenska både i skrift och tal
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet av betongarbete
jobbat i "MAP kostnadsstyrning" alt liknade system tidigare
För att bli ännu mer framgångsrik i din roll behöver du vara bra på problemlösning, planering, ordning och struktur.
Ledarskap är en viktig fråga hos oss. Bra ledare uppnår bra resultat genom involverande och utvecklande ledarskap. Du får energi genom att se andra människor utvecklas och nå sin fulla potential.
En del av något större
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll. Och det är på riktigt!
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat.
Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot att få in din ansökan snarast möjligt, vi arbetar med löpande urval och därför kan vi stänga processen så fort vi känner att vi har hittat rätt person.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till arbetschef Tomas Semb via mail på tomas.semb@svevia.se
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Ludvig Zetterman Dahlen via mail påludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), http://www.svevia.se Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9603476