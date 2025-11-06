Platschef
Arbeta i- och vara delaktig i driften. - Leda och kvalitetssäkra. - Ansvara för matkvaliteten - Inspirera och engagera dina medarbetare. - Hantera leverantörsfakturor och kundfakturor. - Rekrytering, schemaplanering och tidsrapportering. - Enklare resultatuppföljning. Om dig Du är social, lösningsfokuserad, strukturerad och förstår vad det innebär att följa ett koncept inom restaurangbranschen. Du har en stor passion för service, tidigare dokumenterad erfarenhet av ledarskap och trivs i mötet med gästen.Vi söker dig som arbetar som köksmästare men som är sugen på rollen som restaurangchef, eller dig som arbetar som restaurangchef men som saknar köket och matlagningen. Vi erbjuder Ett roligt och omväxlande arbete dagtid må-fre (kvälls- och helgarbete kan förekomma) i ett ambitiöst växande företag. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: oskar.beck@fraichecatering.se
Detta är ett heltidsjobb.

Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB
Antennvägen 6
187 66 TÄBY
