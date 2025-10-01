Platschef - Norra Stockholm
Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? Bli Platschef på Isolerab!
Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Värmland, Göteborg och Stockholm. Vi har varit verksamma i branschen i över 14 år och levererar trygghet till villaägare genom våra lösningar och produkter.
Företaget har haft en snabb tillväxt de senaste åren och är just nu i en spännande expansionsfas, med en ljus framtid genom ytterligare tillväxt på både existerande och framtida marknader. Med fokus på att anställa rätt människor vill vi positionera oss som en av de starkaste spelarna på vår befintliga marknad och även kommande marknader.
Idag är vi över 140 anställda och söker nu Platschef till Norra Stockholm
Ditt nya uppdrag som Platschef Som Platschef på Isolerab blir du en nyckelperson i vår fortsatta expansion. Du får ansvaret för att leda och utveckla vårt team i Norra Stockholm, där du styr den dagliga verksamheten, från installationer till uppföljning av ekonomi och produktivitet. Här är du inte bara en chef - du är en inspiratör och en motivator som skapar resultat genom ditt team. Vi tror på en öppen och positiv företagskultur där alla får möjlighet att växa och bidra till gemensamma framgångar.
Vad erbjuder vi dig?
Ledarskapsutbildningar och personlig utveckling som tar dig till nästa nivå
Stora möjligheter att växa inom vårt expansiva företag
Förmånsbil och kollektivavtal
Spännande events och tävlingar, som utlandsresor och teamaktiviteter
Friskvårdsbidrag och aktiviteter för ditt välmående
Förmånsportal med exklusiva erbjudanden
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med ett starkt driv och en passion för att utveckla andra. Du har erfarenhet av att leda och engagera team, gärna inom en liknande bransch. Du är kommunikativ, strukturerad och ser utmaningar som möjligheter att växa och utvecklas. Du har en positiv attityd, trivs i ett högt tempo och har en förmåga att bygga långsiktiga relationer både internt och externt.
Som Platschef på Isolerab är du inte bara en ledare utan också en viktig del av vårt ansikte utåt - en som får teamet att blomstra och som ständigt söker förbättring och utveckling.
Vill du vara med och forma framtiden? Om du är redo för en roll där du får möjlighet att göra skillnad och vara en del av en framgångssaga, då ser vi fram emot att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!
