Platsansvarig till Nordic Wellness Gävle
2026-02-16
Är du en naturlig ledare som gillar att ta ansvar, jobba med människor och inspireras av träning?
Då kan du vara vår nästa platsansvarig - en roll där du får kombinera team, utveckling och träningsglädje varje dag!
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal - och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vi söker nu en platsansvarig till vår klubb i Gävle. Det här är en perfekt möjlighet för dig som är redo att ta ditt första steg in i ledarskap - eller kanske redan har provat och vill växa vidare i en fartfylld och positiv miljö.
Om rollen
Som platsansvarig är du klubbens ledare och förebild. Du ansvarar för att skapa en klubbmiljö där både medlemmar och medarbetare trivs. Du jobbar nära teamet i receptionen, coachar i service och sälj och ser till att klubben håller högsta standard.
Ansvaret vilar på dig, men inte exklusivt. Du arbetar tillsammans med din distriktschef, divisionschef och andra platsansvariga. Dessutom har ni hjälp av gemensamma system och stöd för att briljera inom HR, sälj, ekonomi, marknad och IT.
Du jobbar din största del av tiden i receptionen under klubbens öppettider, vilket också betyder att du behövs på plats minst två kvällar per vecka och minst en helg per månad.
Exempel på vad du kommer göra:
Leda och stötta ditt team i det dagliga arbetet
Bemanna och schemalägga
Jobba praktiskt i receptionen - service, försäljning och medlemskontakt
Ha koll på budget, administration och klubbens resultat
Skapa lokala event och inspirera till träningsglädje
Vara med och forma klubbens kultur och stämning
Vi söker dig som:
Vi söker dig med stort ansvarstagande som kan driva medlemsutvecklingen och klubbens träningsupplevelse framåt. Du är flexibel, gillar att arbeta i ett högt tempo och tycker det är roligt med förändringar i ditt arbete. Sälj och service är arbetsuppgifter du trivs med och är van vid samt att du tycker om att motivera och leda dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Tjänsten som platsansvarig sätter din förmåga att arbeta självständigt på prov och som person är du lösningsorienterad, positiv och professionell i alla möten med såväl medlemmar, medarbetade och kollegor.
Vi ser att du har goda kunskaper i det svenska språket och kan använda det såväl i tal som skrift.
Vad du får hos oss:
En rolig och inspirerande arbetsplats där vi växer tillsammans
Fri träning på alla våra klubbar
Möjlighet att utvecklas - vi ser ofta våra platsansvariga ta nästa kliv inom företaget
Stöd från chefer och kollegor som vill se dig lyckas
Ett arbete där du gör skillnad - varje dag
Tjänsten är på 100 % Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sök idag - vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
