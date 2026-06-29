Platsansvarig till F&S Åkersberga
Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-29
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Som Platsansvarig (PA) ansvarar du för den operativa driften på anläggningen, och för att tillsammans med anläggningsteamet, skapa trivsel och en positiv atmosfär i den dagliga kontakten med våra medlemmar. Tillsammans med Områdeschefen arbetsledare du teamet i det dagliga arbetet, följer upp försäljningsmål, coachar i medlemsmötet, bevakar driftfrågor samt verkar för en hög kvalitét på anläggningens tjänster. Du utvecklar rutiner och arbetssätt löpande, och hittar de bästa lösningarna för detta.
Du ansvarar för värdarna på din anläggning, rekryterar och säkerställer att de har rätt kompetens för uppdraget. Du tar även hand om lokalfrågor och bemannar schemat. Arbetet är till stor del förlagt i receptionen och hur stor andel av tjänsten det blir varierande utifrån behovet på anläggning.
För att lyckas i rollen ser vi att du får energi av mötet med människor och du trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Du är pedagogisk, noggrann och duktig på att coacha kollegor och värdera mot uppsatta mål och har en utvecklad sälj/servicekompetens.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bemanning, värdansvar, inskolning av nya medarbetare, kontaktperson vid felanmälan för underhållsarbete samt receptionsarbete.
Vi söker
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av försäljning och service i tjänsteproducerande verksamhet. I övrigt ska du vara en stark administratör och ha erfarenhet av och tycka att administration är både viktigt och roligt. Du är väl förtrogen att arbeta i Officepaketet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av schemaläggning och bemanning.
Du som person
Du tycker om att sälja och mötet med människor och att i det mötet "ge det lilla extra"! Som person har du goda ledaregenskaper, dvs förmåga och vilja att leda andra människor. Du är utåtriktad och social, vågar testa nya saker, gillar förändring, och tycker om att arbeta med människor och bygga relationer.
Du entusiasmerar och inspirerar till positiva möten med både personliga, funktionärer som medlem och är en god förebild för ditt team och med ditt engagemang motiverar du andra. Vidare ser vi att du är en god administratör som arbetar strukturerat med F&S idé som grund. För att lyckas i rollen behöver du även vara ansvarsfull och resultatinriktad och vara genuint intresserad av träning och hälsa.
Det här får du
Friskis&Svettis Stockholm erbjuder dig en bra arbetsmiljö och härliga kollegor i en organisation som vill göra skillnad. Friskis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! https://www.friskis.com/sv-se/om-oss/friskis-varderingar?_gl=1*1086z14*_up*MQ..*_ga*Njg0MTA1MjkyLjE3NDk2MzI5OTQ.*_ga_RZTN9KD62K*czE3NDk2MzI5OTMkbzEkZzEkdDE3NDk2MzMwMzkkajE0JGwwJGgw*_ga_GM4D94PFMK*czE3NDk2MzI5OTMkbzEkZzAkdDE3NDk2MzMwMzkkajE0JGwwJGgw
Som medarbetare på Friskis&Svettis Stockholm får du även:
Gratis träningskort med tillgång till hela föreningens utbud
Träning på arbetstid
Kollektivavtal
Tjänstepension
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Om tjänsten:
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse
Placering: Åkersberga
Arbetstid: Reglerad arbetstid. Du är schemalagd dag, kväll och helg utefter verksamhetens behov
Ansökan: Sista dag att ansöka är 2025-08-03. Du ansöker via "Ansök"- knappen nedan.
Som en del i idrottens trygghetsarbete ska alla föreningar begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla som anställs eller anlitas för uppdrag i föreningen, och har direkt och regelbunden kontakt med barn. Därför kommer du att gå vidare i processen att behöva visa upp ett begränsat antal utdrag från belastningsregistret innan anställning träffas.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Norrort mailto:kristian.keber@sollentuna.friskissvettis.se
Välkommen in med din ansökan!
OM FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM Friskis&Svettis Stockholm är Sveriges största idrottsförening och bildades 1978. Föreningen erbjuder över 70 träningsformer fördelat på 27 anläggningar i Stockholm. Föreningen har mer än 100 000 medlemmar, 2 000 ideella funktionärer och ca 175 medarbetare. Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB är ett dotterbolag som ägs till 100% av Friskis&Svettis Stockholm. Friskis&Svettis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Som anställd på friskis är du en del av ett medarbetarskap som präglas av omtanke, lösningsorientering, tillit och ansvar. Våra förhållningsätt för medarbetarskapet hjälper oss att skapa "ett" Friskis&Svettis med en gemensam kultur som ger oss arbetsglädje och kraft framåt! Vi begär ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret på alla som har ett uppdrag eller anställd på F&S Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motionsidrottens Servicebolag I Stockholm AB
(org.nr 556227-6674), https://www.friskis.com/sv-se/
184 30 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Friskis&Svettis Stockholm Jobbnummer
9982347