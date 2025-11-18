Platsansvarig sökes till Upzone Äventyrsparker i Borås
2025-11-18
Platsansvarig till Upzone Äventyrsparker
Plats: Borås Anställningsform: Heltid/Deltid - Säsongsanställning från Mars till Oktober Startdatum: 1 Mars 2026 Sista dag att ansöka är Intervjuer sker löpande tills tjänsten blivit tillsatt
Om Upzone Äventyrsparker:
Upzone är ett av Sveriges största äventyrsbolag med flera parker runt om i landet.
Hos Upzone får vi människor att växa - både som individer och som grupp. Genom våra roliga och utmanande aktiviteter bland trädtopparna stärker vi mod, samarbete, tillit och glädje - till varandra, till teamet och till sig själv.
Vi erbjuder upplevelser och event för privatpersoner, skolor och företag - både bland trädtopparna och nere på marken. Vårt mål är att skapa minnesvärda äventyr där säkerhet, glädje och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Nu söker vi en engagerad och driven Platsansvarig som vill vara med och leda vårt team - och fortsätta skapa upplevelser som får människor att växa!
Om rollen:
Som Platsansvarig på Upzone får du ett varierande och händelserikt arbete där du både leder teamet och deltar i parkens dagliga verksamhet. Du är med och driver utvecklingen av parken och ser till att varje gäst får en trygg och minnesvärd upplevelse.
Rollen innebär ett stort fokus på kundkontakt, service och försäljning, samtidigt som du ansvarar för personalplanering, schemaläggning och bokningar. En del av arbetet sker från hemmakontor, men framför allt är du ute i parken - där äventyret händer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet i parken
Arbeta som äventyrsguide i höghöjdsbanan tillsammans med ditt team
Hålla i spel och aktiviteter samt utbilda personal inom dessa
Hantera och koordinera bokningar för din park
Planera och schemalägga personal
Delaktig för inköp och material till parken
Delta i marknadsföring, eventplanering och skyltning
Sälja och leverera service till våra gäster - via mejl, telefon och på plats i parken
Bidra till utvecklingen och förbättringen av parken
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda team, gärna inom service-, event- eller upplevelsebranschen - inget krav men meriterande.
Är flexibel och har lätt för att anpassa dig när planeringen förändras
Är kommunikativ, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för utomhusaktiviteter och äventyr
Har körkort, då resor mellan parkerna kan förekomma
Kan arbeta vardagar, kvällar, varannan helg samt röda dagar
Utbildning inom höghöjdsbanor är inget krav - men ses som meriterande. Vi utbildar alla våra medarbetare enligt IAPA-standard inför varje säsong.
Arbetstider:
Arbetet sker på både vardagar och varannan helg, med pass under för- och eftermiddagar. Flexibilitet är viktigt då schemat kan variera beroende på bokningsläget och kundernas behov.
Du behöver vara tillgänglig under hela säsongen (mars-oktober), då vi planerar bemanning långsiktigt. Vår högsäsong infaller under sommarmånaderna, vilket innebär att ledighet under denna period endast kan beviljas i undantagsfall.
En del av arbetet utförs även från hemmakontor.
Vi erbjuder:
En spännande arbetsplats med naturen som ditt kontor
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Interna utbildningar i allt du behöver för rollen som Platsansvarig
Ett engagerat team som stöttar och hjälper varandra där det behövs
Ett omväxlande och roligt jobb där ingen dag är den andra lik
