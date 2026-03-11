Platsansvarig säljare, deltid
2026-03-11
Nationalmuseum söker Platsansvarig Säljare. Befattningen avser visstidsanställning om 50% under 6 månader.
Tjänstgöring torsdagkvällar samt var fjärde helg enligt schema. Tillträde enligt överenskommelse.
Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum och en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografi. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag. Nationalmuseum vill skapa meningsfulla möten mellan människor och konst och ständigt undersöka vad som gör museet relevant för vår tid. På så sätt strävar vi efter att museet som mötesplats ska upplevas värdefullt för både nya och befintliga målgrupper.
Vi söker dig som vill vara en aktiv del i besöksmötet som Platsansvarig säljare vid Nationalmuseums Försäljningsenhet. Vi skapar meningsfulla möten mellan konst och människor och personalen är nyckeln i besöksmottagandet. Stor vikt läggs därför vid personliga egenskaper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, schemalägga och arbetsleda säljare vid de publika verksamhetsområdena.
• Svara för det publika mottagandet i museibyggnaden. Se till att allmänna besöksytor ger ett välkommande intryck.
• Verka som kontaktyta mellan säkerhet, restaurang, frontmiljö och övriga funktioner vid museet.
• Förmedla och sälja biljetter, utställningskataloger, profilprodukter och därtill förenligt sortiment.
• Bemanna museets informationspunkter.
• Verka som publikvärd i anslutning till tillfälliga programpunkter, utställningar och andra evenemang.
• Svara för att fylla på och tillhandahålla besöksfrämjande material, butiksprodukter.
• Genomföra publikundersökningar enligt föresatt instruktion.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Minst två års erfarenhet av värdskap inom besöksnäringen
• Tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller förvaltning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• Kunskaper i kassa- och bokningssystemen Winpos och Blåboken
• Goda kunskaper i ett tredje språk utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av arbetsledande arbete inom besöksnäringen
• Kunskaper om, och intresse för, konst och design
Som Platsansvarig säljare är du besökarens första personliga möte med Nationalmuseum och varje dag strävar du efter att ge dem du möter en positiv upplevelse och service i världsklass. Du värdesätter besökarens upplevelse och lägger vikt vid varje besöksmöte. Du är personlig i ditt kundmöte och värnar och förstår att olikheter finns bland såväl besökare som kollegor. Du bidrar till att såväl besökare som personal finner glädje i att vara på Nationalmuseum. I din roll som platsansvarig är du hörsam, inkännande, stresstålig, serviceinriktad och en kreativ problemlösare.
Vi erbjuder en traditionsrik och dynamisk miljö. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi tillhandahåller arbetskläder och lön enligt kollektivavtal.
Vidare information
Information om befattningen lämnas av platsansvarig johanna.bergstrom@nationalmuseum.se
.
Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST bägge nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.
Ansökan via e-formuläret nedan Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nationalmuseum
(org.nr 202100-1108) Jobbnummer
9789994