Platsansvarig inom svets till Rodoverken
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Har du erfarenhet av svetsarbeten i industriella projekt och är van att leda onsite? Vi söker dig som vill ta ansvar för genomförandet av projekt där kvalitet, säkerhet och svetskompetens är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Rodoverken.Om företaget
Rodoverken är ett framtidsinriktat industriföretag som utvecklar lösningar för lagring av hållbar energi och processmedier i Norra Europa. Med unika arbetsmetoder och lång erfarenhet är vi specialiserade på konstruktion, tillverkning och montering av skräddarsydda tankar och ackumulatorer.
Rodoverken är en del av Bilfinger som är marknadsledande inom industriservice. Med över 30 000 medarbetare erbjuder vi omfattande tjänster till välkända kunder inom processindustrin, särskilt inom kemi & petrokemi, energi, pharma & biopharma samt olje- & gasindustrin.
Vårt tjänsteutbud sträcker sig från omfattande ingenjörstjänster till planering, konstruktion, övervakning, underhåll och utbyggnad av anläggningar. Dessutom erbjuder vi viktiga stödtjänster såsom ställningsbyggnad, isolering och korrosionsskydd.
Vi värdesätter våra medarbetares kompetens och engagemang. Som Platsansvarig hos oss arbetar du i nära samarbete med utförandepersonal, projektledare och stödfunktioner. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med stort eget ansvar och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som platsansvarig inom svets har du det operativa helhetsansvaret för genomförandet av projekt på site, med särskilt fokus på svetsarbeten och kvalitet i utförandet. Du leder det dagliga arbetet och säkerställer att projekten drivs enligt plan, med rätt metoder, resurser och säkerhetsnivå.
Rollen innebär ett nära samarbete med svetsare, underentreprenörer, projektledning och kunder. Du följer upp svetsarbetet och säkerställer att det genomförs enligt gällande krav, standarder och att kvalitet samt dokumentation håller rätt nivå genom hela projektet.
Du är den som skapar struktur på plats, driver arbetet framåt och hanterar avvikelser när de uppstår tillsammans med projektledaren. Arbetet sker i en miljö där tempot periodvis är högt och där din förmåga att prioritera och fatta beslut är avgörande.
Tjänsten innebär resor och arbete på olika projekt runt om i Sverige.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda projektets genomförande på plats, med fokus på svetsarbeten
Planera, samordna och följa upp svetsproduktion samt resurser och underentreprenörer på projektets plats
Säkerställa kvalitet i svetsarbeten enligt krav, standarder och ritningar
Säkerställa arbetsmiljö, säkerhet och lagefterlevnad
Följa upp produktion, tidsplan och produktivitet samt hantera avvikelser
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av svetsarbeten i industriell miljö
Erfarenhet av att leda arbete på site eller i produktion/projekt
Meriterande med erfarenhet från massa- och pappersindustri eller liknande tung industri
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och bekväm med att ta ansvar i en operativ miljö där beslut behöver fattas nära produktionen. Du arbetar strukturerat och följer upp det du ansvarar för, samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna förändras.
Du har en naturlig förmåga att samarbeta med olika funktioner och yrkesroller på site och kommunicerar tydligt kring krav, prioriteringar och förväntningar. Med ett jordnära och lösningsinriktat arbetssätt driver du arbetet framåt och säkerställer att kvalitet och säkerhet upprätthålls genom hela projektet.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Norra eller söndra sverige, mycket resande ingår i tjänsten
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032954-2101039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10003221