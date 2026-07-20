Platsansvarig gym Osby
Energicenter Södra AB / Chefsjobb / Osby Visa alla chefsjobb i Osby
2026-07-20
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Vi söker ny Platsansvarig 100% till EC Health Club Osby
Med glädje, passion och stor gemenskap möter vi våra medlemmar varje dag. Hos oss får alla möjlighet att ta del av vår kunskap, utbud och erfarenhet när det gäller träning. I det personliga mötet ger vi våra medlemmar energi och inspiration på vägen till ett friskare liv. Att jobba hos oss innebär att med positiva och sociala egenskaper förmå alla att känna träningsglädje. På EC är du också delaktig i att utveckla verksamheten. Vi satsar mycket på att skapa förutsättningar för vår personal att ta nästa kliv.
Hos oss är träning världens bästa nöje – vill du vara med och göra skillnad? Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som platsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av anläggningen. Du leder teamet, utvecklar verksamheten och säkerställer att våra medlemmar får en positiv upplevelse. Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive vissa kvällar.
Tjänsten är på 100%
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Personalansvar och schemaläggning
* Jobba aktivt dagligen med leads via vårt CRM-system
* Dagligt arbete med försäljning, både via telefon och möten på anläggningen
* Ansvara för gruppträningen, samt som coach introducera medlemmar i vår Milon-träning.
* Medlemsservice och försäljning av varor
* Planering och genomförande av aktiviteter och evenemang
*Dagligt städ och se till att anläggningarna är fräscha, iordning och välkomnande
Vi söker dig som:
⁃ Älskar att ha många bollar luften och ser möjligheter och utmaningar där andra ser problem. Du gillar högt tempo, är flexibel och lösningsorienterad
⁃ Har en positiv livssyn och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
⁃ Drivs av mål och utmaningen att hitta vägar att nå dem
⁃ Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för träning och hälsa
⁃ Har en naturlig förmåga att interagera och skapa nya kontakter
⁃ Har B-körkort (meriterande)
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din intresseanmälan.
Ansökan till anna@echealthclub.se
Märk din ansökan "PA OSBY" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: anna@echealthclub.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energicenter Södra AB
(org.nr 559025-8389), https://www.echealthclub.se/
Västra storgatan 47 (visa karta
)
283 35 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EC Health Club Osby Jobbnummer
10006744