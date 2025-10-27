Platsannons Snickare (Timanställning)
2025-10-27
Snickare till 55Plus Eskilstuna & Västerås
"Senior Bemanning, +55 år"
Är du en erfaren snickare som vill ha flexibla arbetstider och möjlighet att hjälpa andra?
55Plus Eskilstuna & Västerås seniorbemanning söker nu duktiga och självgående snickare som vill vara en del av vårt team!
Vi erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag med fokus på trygghet, kvalitet och personlig service.
Arbete med renoveringar, reparationer och snickeriarbeten.
Uppdrag hos både privatpersoner och företag.
Möjlighet att arbeta flexibelt utifrån din tillgänglighet.
En del av ett nätverk av yrkeskunniga seniorer med stor erfarenhet.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet inom snickeri och bygg.
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad.
Har möjlighet att arbeta självständigt och lösa problem på plats.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - du bestämmer själv när du vill arbeta.
Möjlighet att vara en del av ett professionellt och erfaret team.
En verksamhet som värdesätter erfarenhet och trygghet.
Vi ser att du:
Är en pigg Senior
Kan bra svenska
Har körkort och egen bil
Varför arbeta med oss?
55Plus är ett företag som värdesätter erfarenhet och livskunskap. Som seniorbemanningsföretag erbjuder vi dig en meningsfull arbetsmiljö där din kompetens och dina idéer tas tillvara.
Placering: Eskilstuna
Anställningsform: Timanställning
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på 55Plus!
55Plus - Erfarenhet som gör skillnad. Så ansöker du
