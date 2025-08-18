Plåtmontör sökes för kunds räkning
Qtym AB / Tunnplåtslagarjobb / Kil Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kil
2025-08-18
Nu söker vi en plåtmontör med start omgående för att förstärka vårt kundföretags team. Som plåtmontör kommer du vara en viktig del av verksamheten och slutleverans mot kund. Du erbjuds en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stark teamkänsla. Du kommer även att få vara del av en företagskultur som värdesätter samarbete, säkerhet och hållbarhet.
Rollen:
Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar med att montera och installera olika typer av plåtdetaljer som exempelvis fönsterbleck.
Vi söker dig som är händig, driven samt har vana av att hantera verktyg. Du behöver även vara fysiskt stark då arbetet är krävande.
Meriterande:
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som plåtmontör, montör eller motsvarande utbildning.
Vem är du?
För den här tjänsten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du uppskattar att arbeta i team och samarbeta med andra kollegor samtidigt som du tar stort ansvar för ditt arbetsområde. Du är effektiv, noggrann, har hög arbetsmoral och värderar vikten av god kvalitet i arbetet du gör.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag via formuläret nedan. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därav komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Mer om tjänsten:
Det här är ett tidsbegränsat konsultuppdrag på heltid via Qtym med start omgående till och med som minst v. 40. Eventuellt kan det finnas behov även efter v. 40, men det är inget vi kan garantera i dagsläget. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Jansson på anna.jansson@qtym.se
alt. 070-5668877.
Placering: Kil.
Som konsult hos oss får du frihet, trygghet och utvecklande uppdrag i hela Sverige
Hos oss har du en engagerad och kompetent konsultchef som följer dig genom din karriär. Vi erbjuder uppdrag över hela Sverige inom många olika områden. Vårt mål är att förmedla kompetens som får både våra kunder och medarbetare att utvecklas och växa. Våra ledord är frihet, trygghet och utveckling. Vi jobbar efter vår filosofi: "Vi tror på individen och på individens vilja och förmåga att ta ansvar för ett bra arbete". www.qtym.se Ersättning
