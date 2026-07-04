Plåtlimsoperatör till kompositavdelningen!
Saab Aktiebolag / Montörsjobb / Linköping Visa alla montörsjobb i Linköping
2026-07-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som plåtlimsoperatör på Saab Aeronautics blir du en del av ett specialiserat team som arbetar med tillverkning av avancerade plåtstrukturer för Gripen, Robot 15 och rymdprodukter från Beyond Gravity.
Ditt huvudsakliga ansvar är att tillverka plåtlimsartiklar i kontrollerad miljö, samt utföra sampassning och efterbearbetning med hög precision. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet och levereras enligt plan.
Teamet ansvarar gemensamt för kvalitet, leveransprecision och effektivitet, och ni arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera både arbetssätt och resultat. Rollen innebär också ett nära samarbete med angränsande avdelningar och stödfunktioner.
Arbetstiden är förlagd på dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping. Publiceringsdatum2026-07-04Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en engagerad och positiv person som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du är glad, trevlig och en lagspelare ut i fingerspetsarna - du trivs med att samarbeta och värdesätter ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. Noggrannhet och ansvarstagande är självklara delar av ditt arbetssätt, och du har alltid kvaliteten i fokus i det du levererar.
Vi söker dig som har ett gediget intresse för teknik och industriell tillverkning. Du har en avklarad gymnasieexamen, gärna med praktisk inriktning. Om du har erfarenhet från industriarbete är det meriterande. Vi ser även att du har god datorvana, samt behärskar svenska och engelska i tal och i skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9992602