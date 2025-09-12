Plåtlimsoperatör till kompositavdelningen!
2025-09-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som plåtlimsoperatör på Saab Aeronautics blir du en del av ett specialiserat team som arbetar med tillverkning av avancerade plåtstrukturer för Gripen, Robot 15 och rymdprodukter från Beyond Gravity. Ditt huvudsakliga ansvar är att tillverka plåtlimsartiklar i kontrollerad miljö, samt utföra sampassning och efterbearbetning med hög precision. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet och levereras enligt plan. Teamet ansvarar gemensamt för kvalitet, leveransprecision och effektivitet, och ni arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera både arbetssätt och resultat. Rollen innebär också ett nära samarbete med angränsande avdelningar och stödfunktioner. Publiceringsdatum2025-09-12Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en engagerad och positiv person som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du är glad, trevlig och en lagspelare ut i fingerspetsarna - du trivs med att samarbeta och värdesätter ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. Noggrannhet och ansvarstagande är självklara delar av ditt arbetssätt, och du har alltid kvaliteten i fokus i det du levererar.
Vi söker dig som har ett gediget intresse för teknik och industriell tillverkning. Du har en avklarad gymnasieexamen, gärna med praktisk inriktning. Om du har erfarenhet från industriarbete är det meriterande. Vi ser även att du har god datorvana, samt behärskar svenska och engelska i tal och i skrift.
Arbetstiden är förlagd på dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
