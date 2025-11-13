Platform Data Engineer till nordisk storbank i Stockholm
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Avaron AB är ett specialiserat konsultbolag inom IT och finans som samarbetar med några av Sveriges mest välkända företag och banker. Vi kombinerar specialistkompetens inom systemutveckling och data med nära, långsiktiga kundrelationer. Hos oss blir du en viktig del av ett mindre, personligt bolag där beslutsvägarna är korta och din kompetens verkligen gör skillnad.
I den här rollen blir du anställd av Avaron AB och arbetar som konsult hos en av våra bankkunder i Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Som Platform Data Engineer arbetar du med att utveckla och förbättra den tekniska grunden för bankens dataplattform. Du är med och säkerställer att dataflöden är robusta, effektiva och skalbara så att verksamheten kan fatta datadrivna beslut.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och testa pipeline-kod och orkestreringsflöden inom givna ramverk och best practices
Implementera och distribuera lösningar till produktion i en modern CI/CD-miljö
Säkerställa att koden håller hög kvalitet, prestanda och bygger på återanvändbara komponenter
Bidra till utveckling och förbättring av dataarkitektur och plattform
Samarbeta tätt med affärsverksamheten för att omsätta data till insikter och möjliggöra analys
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flera års erfarenhet som dataingenjör, Platform Data Engineer eller liknande roll
Lång erfarenhet inom relevant område, normalt minst 6 år
Mycket goda kunskaper i SQL och Python för datahantering och utveckling
Erfarenhet av Databricks och DBT i större dataplattformar
Erfarenhet av Azure DevOps och arbete i CI/CD-miljöer
Dokumenterad erfarenhet av att bygga, optimera och förvalta data pipelines och orkestreringsflöden
Förmåga att ta helhetsansvar för tilldelade uppgifter och driva arbete självständigt
God samarbetsförmåga och vana att arbeta nära verksamhet och andra tekniska team
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av att designa och vidareutveckla dataarkitektur i komplexa miljöer
Erfarenhet från bank, finans eller andra starkt reglerade verksamheter
Erfarenhet av andra Azure-baserade datatjänster (t.ex. Azure Data Factory, Azure Synapse)
Erfarenhet av att coacha och vara en förebild för mer juniora utvecklare eller dataingenjörer
Erfarenhet av konsultrollen och arbete hos flera olika kunderSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Platform Data Engineer till nordisk storbank i Stockholm (13192)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9604277