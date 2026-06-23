Plastbearbetning av akrylprodukter och plexiglas
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2026-06-23
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PLEXIGRUPPEN SVERIGE AB söker produktionsmedarbetare
Vill du arbeta med tillverkning av produkter i plexiglas och akrylplast? Trivs du med praktiskt arbete där noggrannhet och kvalitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Plexigruppen Sverige AB tillverkar kundanpassade displayprodukter i plexiglas och akrylplast till företag och offentliga verksamheter. Våra kundanpassade produkter används bland annat inom butiksmiljöer, kontor, mässor, utställningar och inredningslösningar.
Vi är även en stor leverantör av olika typer av plastskivor i specialmått, främst till bygg och industri-branschen. Nu söker vi två produktionsmedarbetare till vår tillverkningslokal i Öjebyn.Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du att vara en viktig del av vår tillverkning. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat bestå av:
• Montering och limning av produkter för hand
• Bearbetning av plexiglas och akrylplast
• Varmbockning och kallbockning
• Laserskärning, kapning och efterbearbetning
• Packning och kvalitetskontroll
• Övrigt förekommande arbete i produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö och tycker om att arbeta praktiskt. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du arbetar självständigt men fungerar också bra tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden till tjänsterna.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Grundläggande datorvana
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från industri- eller produktionsarbete
• Erfarenhet av plastbearbetning, montering eller liknande hantverksarbete
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande arbete i ett mindre företag med korta beslutsvägar och möjlighet att utvecklas inom specialiserad tillverkning av plexiglasprodukter.
Anställning
Tjänsten är på 75%. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till fredric@plexigruppen.se
.
Välkommen med din ansökan till Plexigruppen Sverige AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
E-post: fredric@plexigruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plexigruppen Sverige AB
(org.nr 559025-8348), https://plexishoppen.se
Garagevägen 2 (visa karta
)
943 31 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976019