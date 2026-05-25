Plastarbete extrudering 3-skift
Draken I Reftele AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved
2026-05-25
Draken växer och vi behöver förstärka våra team i extruderingen och vi söker nu nya medarbetare.
I vår filmextruderings avdelning har vi extruderingslinjer för tillverkning av blåst film. Vi arbetar i 3-skift och avdelningen är bemannad från måndag morgon till fredag kväll.
Vi ser gärna att du fyller dessa kriterier:
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du är nyfiken och tycker det är kul att lära dig nya saker.
Det är en fördel om du är allmän teknisk.
Du gillar att jobba i grupp.
Du måste inte ha erfarenhet av plast produktion även om det är en merit. Det viktigaste är att du är nyfiken att lära, hålla tider, är en god arbetskamrat och att du gillar att arbeta i team. Arbetet är oftast lugnt men snabba tempoväxlingar kan förkomma. Här har du möjlighet att växa i dina arbetsuppgifter.
För att veta mer om Draken besök gärna vår hemsida www.draken.se
Vid frågor eller ansökan, skicka dessa till oss på: arbeta@draken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: arbeta@draken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Draken i Reftele AB
(org.nr 556476-2093)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
330 21 REFTELE Kontakt
Produktionsansvarig
Patrik Blomquist patrik.blomquist@draken.se 037120770 Jobbnummer
9927293