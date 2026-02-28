Plantskolist till Billbäcks Plantskola
Planskolist
Drömmer du om att arbeta i en naturskön miljö där dina arbetsuppgifter följer årstiderna och du ingår i ett mindre team med god laganda? Som person är du händig, en problemlösare, praktiskt lagd och trivs med variation i din vardag. Jobbet kan innebära många lyft och att du rör dig mycket under dagen - god fysisk form är därför en förutsättning för arbetet.
Billbäcks trädodling
I Svärtinge nära Norrköping ligger Billbäcks trädodling som är svenskt sigill klimatcertifierad. Trädodlingens odlingsmark om ca 60 hektar producerar 120 000 park- och alléträd. Slutkunderna är kommun, kyrka, anläggare och privatkunder där träden förskönar en bred variation av gröna miljöer runtom i Norden.
Billbäcks är ett familjeföretag som grundades 1959 och drivs idag av tredje generationen. För oss är kvalitet och kunskap ledorden som genomsyrar det vi gör och förmedlar. Till oss återkommer kunder för ett stort utbud av vackra härdiga växter, mångårig erfarenhet och ett varmt personligt bemötande.
Din roll som plantskolist
Som plantskolist utför du en mängd olika arbeten så som trädodling, gödsling, beskärning, plantering, skötsel, jordbearbetning, inventering, underhåll av växter och träd. Du har ett öga för detaljer då träden kräver varsam hantering.
Under säsongstoppar vår/höst jobbar du främst med upptagning, körning och lastning av träd samt diverse maskinarbeten i olika moment. Sommaren är fokus på diverese skötselarbeten samt underhåll, exempelvis: jordbearbetning, gräsklippning, gödsling, radhackning samt underhåll av vägar.
Din bakgrundsprofil
Vi ser gärna att du innehar trädgårds- eller agronomutbilding, gillar vara ute i det gröna i alla väder, trivs med varierade arbetsuppgifter av fysisk karaktär som utförs självständigt och i grupp. Det är toppen om du har erfarenhet från anläggning, trädgård och/eller jordbruk.
Omfattning
Detta är en säsongstjänst med start i mars/april. Säsongen sträcker sig till och med 15 november. Dock finns det goda möjligheter till förlängning av anställningen om både du och vi är nöjda med samarbetet. Omfattningen är heltid med arbetstider vardagar 7:00-16:00. Eventuell övertid/helger kan förekomma vid säsongstoppar.
För att söka tjänsten krävs att du innehar utbildning inom trädgård/agronomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet, du har B-körkort och talar svenska samt engelska. Tidigare erfarenhet/utbildning inom anläggning, trädgård, plantskola eller jordbruk är meriterande. Truckkort, maskinerfarenhet som traktorkörning är meriterande.
Lön och tillträde
Lön och tillträdesdatum enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 31 mars. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Skicka CV med personligt brev till joakim@billbacks.se
