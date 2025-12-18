Plantskolearbetare med intresse för mekanik!
2025-12-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
, Vindeln
, Sundsvall
Ett smart och meningsfullt valVill du vara med och odla framtidens skog på en av Sveriges ledande plantskolor? Till vårt team på Gideå Plantskola söker vi nu en plantskolearbetare med intresse för mekanik och underhåll och som trivs i samverkan med andra.
Din nästa arbetsplats
Holmens plantskolor producerar cirka 40 miljoner skogsplantor varje år, varav drygt 30 miljoner kommer från vår plantskola i Gideå. Här odlar vi gran- och tallplantor till bolagets egen skog, våra virkesleverantörer och externa kunder. Vi satsar starkt på att utveckla framtidens plantodling - gärna i samarbete med forskare. Vill du vara med och driva utvecklingen vidare?
Din framtida utmaning
Som plantskolearbetare kommer du vara en viktig del i kedjan i vår produktion från frö till planta. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att bidra till driften och plantproduktionen på Gideå Plantskola. Du kommer även att vara huvudansvarig för reparationer och underhållsarbete av maskiner och fordon. Samt arbeta med interna godstransporter, lastning och lossning. Då vi tillämpar arbetsrotation kan det även ingå att utföra övrigt förekommande plantskolearbete, såsom packning av plantor, komplettering eller liknande.
För att trivas i rollen bör du kunna arbeta självständigt under eget ansvar men samtidigt vara en del av ett team. Beredskap tillämpas och skiftgång kan förekomma vid behov.
För att lyckas i rollen
Vi tror att du som söker trivs i samarbetet med andra och är lyhörd för dina kollegor. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett strukturerat och organiserat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och behåller lugnet när dessa situationer uppstår.
Vi ser att du har gymnasial utbildning eller motsvarande. Erfarenhet av praktisk mekaniskt arbete, såsom service eller reparationer av maskiner är meriterande. Även truck- eller hjullastarkort är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, lägst motsvarande SFI nivå C.
Körkort (B) är ett krav.
Dock lägger vi störst vikt vid dig och din personlighet - har du en vilja att lära dig och trivs med att samarbeta med andra tror vi att du kommer att trivas med ditt nya jobb hos oss.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Holmen Skog så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med hög grad av eget ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Vi ger dig möjligheten att verka i ett väletablerat och modernt skogsföretag tillsammans med engagerade och professionella kollegor. Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i en stabil bransch med spännande framtidsutsikter.
Ansök redan idag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillämpning av provanställning.
Stationering vid plantskolan i Gideå.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Framtidssmart skog Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Vi brukar skogen aktivt och hållbart för att den ska växa optimalt och ge oss den bästa råvaran. Långsiktigt tar vi ansvar för skogens kretslopp från frö till återplantering och värnar den biologiska mångfalden. Våra medarbetare sköter våra skogar, köper virke och hjälper privata skogsägare över hela landet med skörd och skogsvård. Ersättning
Enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen Kontakt
GS
Joakim Backman joakim.backman@holmen.com 073-086 14 94 Jobbnummer
9651848