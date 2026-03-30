Plant Controller at Bosch Home Comfort
Företagsbeskrivning
Bosch Home Comfort in Tranås develops, manufactures, and sells advanced heat pumps that harness energy from nature's own resources - rock, water, and air.
In Tranås, you'll find both our production unit and our competence and development center, where we constantly strive to stay at the forefront. Here we create smart solutions that simplify everyday life, contribute to a greener future, and provide our customers with safety and comfort
We believe in technology that makes a difference - technology that is Invented for life.
Bosch Home Comfort i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer avancerade värmepumpar som tar tillvara på energin från naturens egna resurser - berg, vatten och luft.
I Tranås finns både vår produktionsenhet och vårt kompetens- och utvecklingscenter, där vi ständigt strävar efter att ligga i framkant. Här skapar vi smarta lösningar som förenklar vardagen, bidrar till en grönare framtid och ger våra kunder trygghet och komfort.
Vi tror på teknik som gör skillnad - teknik som är Invented for life.
Om rollen
Your contribution to something big
You will lead a team in plant controlling who make a significant contribution to improving the results of the Tranas plant through their daily work.
You are the commercial sparring partner for the plant manager. At the same time, you will work closely with all plant functions and the controlling organizations, as well as cross-functionally with the product, sales, and development departments.
You will define and track measures to achieve goals and increase the efficiency of the value stream teams, manage the fixed cost budgets, and support the operations organization with profitability analyses.
Ditt bidrag till något större
Du kommer att leda ett team inom fabrikscontrolling som genom sitt dagliga arbete bidrar på ett betydande sätt till att förbättra resultaten vid anläggningen i Tranås.
Du fungerar som den kommersiella sparringpartnern till fabrikschefen och samarbetar samtidigt nära med alla funktioner inom fabriken och controllingorganisationen, samt tvärfunktionellt med produkt-, försäljnings- och utvecklingsavdelningarna.
Du kommer att definiera och följa upp åtgärder för att nå uppsatta mål och öka effektiviteten i värdeflödes-teamen, ansvara för fasta kostnadsbudgetar samt stödja verksamheten med lönsamhetsanalyser.
Kravspecifikation
What distinguishes you:
A completed degree in business, industrial engineering, or a related field of study.
Several years of experience in controlling.
Fluent in English, both written and spoken.
Preferred skills:
SAP (ERP, BW), Excel, Power BI, knowledge of the internal IT infrastructure.
Swedish language skills.
Personal Qualities
You're a communicative and entrepreneurial team player who can also work effectively and responsibly on your own. You possess a process- and performance-oriented mindset, coupled with strong analytical abilities and a structured way of working
Detta utmärker dig
En avslutad högskoleutbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller ett närliggande område.
Flera års erfarenhet inom controlling.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av SAP (ERP, BW), Excel och Power BI samt kunskap om intern IT-infrastruktur.
Kunskaper i svenska språket.Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
Du är en kommunikativ och entreprenöriell lagspelare som även arbetar effektivt och ansvarsfullt på egen hand. Du har ett process- och prestationsorienterat arbetssätt, kombinerat med stark analytisk förmåga och ett strukturerat sätt att arbeta.
Ytterligare information
Welcome to Tranås - the heart of Bosch Home Comfort in Sweden
Tranås, beautifully located by the idyllic Lake Sommen and surrounded by forests and nature reserves, is home to Bosch Home Comfort in Sweden. Here, more than 600 associates work in manufacturing and research & development of innovative heating solutions for a sustainable future.
At Bosch, we care about you, our business, and the environment.
We offer more than a job - we help you grow in your career and as a person. Life is about balance, and we support your goals, whether they involve new challenges, development, or time for family and hobbies.
Join a workplace that values individuality, openness, and trust, where you can be yourself and be inspired by diverse perspectives from around the globe.
Join us in Tranås and be part of shaping tomorrow's energy solutions - in a workplace where innovation meets quality of life.
Here, you'll find not just a job - but a lifestyle. #LikeABosch
Compensation and Benefits
Competitive salary, Pension plans, health insurance, and other benefits according to the collective bargin.
Flexible working hours and hybrid work options (depending on role).
Employee discounts on Bosch products.
Välkommen till Tranås - hjärtat av Bosch Home Comfort i Sverige
Tranås, vackert beläget vid den idylliska sjön Sommen och omgiven av skogar och naturreservat, är hem för Bosch Thermotechnology AB i Sverige. Här arbetar över 600 medarbetare inom produktion samt forskning och utveckling av innovativa värmelösningar för en hållbar framtid.
På Bosch bryr vi oss om dig, vår verksamhet och miljön.
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi hjälper dig att växa både i din karriär och som person. Balans i livet är viktigt, och vi stöttar dina mål, oavsett om de handlar om nya utmaningar, personlig utveckling eller tid för familj och fritidsintressen.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som värdesätter individualitet, öppenhet och tillit - där du kan vara dig själv och inspireras av mångfaldiga perspektiv från hela världen.
Gå med oss i Tranås och var med och forma morgondagens energilösningar - på en arbetsplats där innovation möter livskvalitet.
Här hittar du inte bara ett jobb - utan en livsstil.
Ersättning och förmåner
Konkurrenskraftig lön, pensionslösningar, sjukförsäkring och andra förmåner enligt kollektivavtal.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete (beroende på roll).
Medarbetarrabatter på Bosch-produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
