Planskötare till sektion östra, enhet Malmö sökes
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vill du arbeta med planskötsel av Malmös idrottsplatser? Har du ett öga för detaljer och är på jakt efter nästa utmaning inom grönyteskötsel? Då kan arbetet som idrottsplatsvaktmästare med inriktning planskötsel vara något för dig! Tjänsten är en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
I din roll som idrottsplatsvaktmästare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att underhålla våra fotbollsplaner på sektion Östra i Malmö. Du kommer att arbeta mot breddidrott och säkra att gräset på anläggningarna är i utmärkt skick. Du behöver ha god kännedom om gräsutveckling, maskiner och skötsel. I din roll som idrottsplatsvaktmästare kommer du att arbeta med att tillhandhålla fotbollsplanerna, vilket innebär att göra dressning, vertikalskärning, sådd, gödsling, torvning, körning och luftning, bevattning och avvattning. Rollen innebär också att arbeta administrativt med att upprätta en skötselplan för markkemi, marklära och växtlära som ska utföras på våra fotbollsplaner. Du kommer att göra upphandling och inköp av förbrukningsmaterial, maskiner, redskap, traktorer samt underhålla dessa. Arbetstiden är schemalagd i huvudsak dagtid, men vid evenemang förekommer även kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat med skötsel av fotbollsplaner eller golfbana. Du har också utbildning inom grönyteskötsel, till exempel greenkeeping eller groundsman. Önskvärt är också att du tidigare har arbetat med föreningsliv. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav. Vidare ser vi att du har grundläggande kunskaper inom IT samt har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är serviceminded, noggrann och har ett öga för detaljer. Då du i rollen som idrottsplatsvaktmästare kommer ha mycket kontakt med kunder ser vi att du har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Som person är du flexibel och har lätt för att ställa om vid nya förutsättningar.
Om arbetsplatsen
Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar sex sektioner med totalt cirka 80 medarbetare och sex sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar. Till enhet Malmö, med placering på östra driftsektionen söker vi nu en idrottsplatsvaktmästare med fokus på planskötsel med utgångspunkt från Rosengårds IP.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall - välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Burim Grajqevic burim.grajqevci@malmo.se Jobbnummer
9746124