Planskolearbetare Stångby Lund
Stångby Plantskola AB / Trädgårdsodlarjobb / Lund Visa alla trädgårdsodlarjobb i Lund
2026-02-25
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stångby Plantskola AB i Lund
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Stångby Plantskola är en av Sveriges främsta leverantörer av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service .Vi arbetar professionellt och fokuserar på hög kvalitet och arbete nära kunder och leverantörer. Vi arbetar aktivt för en god personalpolitik och goda arbetsprestationer. Våra ledord är kompetens, kundfokus och gemenskap. De omkring 60 medarbetarna befinner sig både i Stångby, utanför Lund, och i Märsta.
Stångby har en omfattande containerodling av främst träd i Airpot men även träd och solitärer på friland.
Till Lund söker vi en medarbetare till vår odlingsavdelning.
Till arbetsuppgifterna hör plantering, inkrukning, uppbindning, beskärning, upptag och utsättning.
Växtkunskap är ett krav. Vi vill att du är initiativrik, noggrann och kan arbeta både enskilt och i team.
Truck och hjullastarkort är meriterande liksom erfarenhet av plantskolearbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: bengt@stangby.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stångby Plantskola AB
(org.nr 556197-5714)
Vallkärratorn 424 (visa karta
)
225 91 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761806