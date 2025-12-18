Plansamordnare Roslagsbanan - Stockholm
Om uppdraget
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för att utveckla, styra och följa upp en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för regionens invånare och besökare. Inom investeringsverksamheten genomförs nu ett av Stockholmsregionens mest strategiska infrastrukturprojekt - Roslagsbanan till city. Projektet innebär en förlängning av Roslagsbanan i tunnel från Universitetet via Odenplan till T-centralen och syftar till ökad tillgänglighet, högre kapacitet och ett mer tillförlitligt kollektivtrafiksystem. Uppdraget bedrivs i en komplex miljö med många intressenter och höga krav på kvalitet, struktur och samverkan.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Plansamordnare ansvarar du för att driva och samordna arbetet med projektets järnvägsplan genom hela den formella planprocessen. Du säkerställer att planarbetet är väl integrerat med projekteringen och planerar samt genomför samråd inom planprocessen. Rollen innebär nära samverkan med berörda kommuner för att samordna järnvägsplan och detaljplaneprocesser samt deltagande i arbete med avtal, markåtkomst och intressenthantering kopplat till planläggning. Du leder dialogen med konsulter, säkerställer att erforderliga underlag levereras med rätt kvalitet och i rätt tid, identifierar behov av kompletterande utredningar och samordnar plan- och tillståndsfrågor tillsammans med tillståndssamordnare. Vidare tar du fram informations- och beslutsunderlag, bidrar till tidplanering och deltar aktivt i projektets mötesstruktur.
Förväntade leveranser
Kvalitetssäkrad järnvägsplan med tillhörande handlingar enligt gällande lagstiftning
Tydlig samordning mellan planprocess, projektering och kommunala detaljplaner
Strukturerade besluts- och informationsunderlag, presentationer och utredningar
Effektiv och transparent intressenthantering inom planläggningen
Din profil
Gedigen erfarenhet av planläggning inom större infrastruktur- eller samhällsbyggnadsprojekt
God kunskap om järnvägsplaneprocessen och relevant lagstiftning
Vana att arbeta i komplexa projektmiljöer med många intressenter
Förmåga att samordna tekniska, juridiska och organisatoriska perspektiv
Erfarenhet från beställarorganisation och arbete med konsulter och myndigheter är meriterande
Personliga egenskaper
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Skapar förtroende i dialog med interna och externa parter
Arbetar i linje med Trafikförvaltningens värderingar om öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan
Plats, omfattning och period
Plats: Stockholm, Kungsholmen, med möjlighet till distansarbete, minst 60 % närvaro på plats
Omfattning: Initialt cirka 20 timmar per vecka, senast under Q2 2026 utökning till 40 timmar per vecka
Period: 19 januari 2026 - 31 december 2027
Förlängning: Option om 1+1+1+1 år
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
