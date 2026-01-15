Planner, Mechanical
Borealis AB / Gruv- och metallurgijobb / Stenungsund Visa alla gruv- och metallurgijobb i Stenungsund
2026-01-15
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borealis AB i Stenungsund
, Göteborg
eller i hela Sverige
Make Planning Real - bli vår nya Beredare!
Motiveras du av planering, struktur och att skapa ordning? Har du ett högt säkerhetstänk, är noggrann och gillar att ta ansvar? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker Beredare till vår underhållsorganisation på Borealis i Stenungsund. Du blir en nyckelperson i att bereda och planera underhållsarbeten inom det mekaniska området - ett arbete som är avgörande för en säker och tillförlitlig anläggning.
Tjänsten är varierande och innebär stort eget ansvar. Du arbetar både i fält och på kontor med att bereda underhållsjobb och följa upp att kvalitet och omfattning uppfyller kraven. Kontinuerliga förbättringar är en naturlig del av rollen. Hos oss samarbetar vi i team och hjälps åt mot samma mål: en säker och tillförlitlig anläggning.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för planering av underhållsarbeten och säkerställa att instruktioner och reservdelsinköp följer gällande handbok.
I samarbete med Underhållsingenjör se till att material finns tillgängligt innan arbetet lämnas över för utförande i fält eller verkstäder.
Delta i prioriterings- och planeringsmöten och bidra med riskbedömningar och förbättringsförslag.
Koordinera övriga discipliner under planeringsfasen och följa upp framdrift under pågående arbeten.
Arbeta med att optimera förebyggande underhåll och bidra till kostnadseffektivitet, säkerhet och våra kvalitetskrav (HMS).
Om dig
Vi tror att du har flera års erfarenhet av relevant underhållsarbete och ett genuint tekniskt intresse. Du är van att läsa ritningar och teknisk dokumentation och har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du är analytisk, ser förbättringsmöjligheter och gillar att driva ditt arbete framåt. Har du erfarenhet av ATEX-miljö, maskindirektivet eller underhållssystem som SAP är det ett plus.
Vårt erbjudande
Borealis har konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner som du kan läsa mer om på vår karriärsida, "Career Page".
För denna roll i Stenungsund erbjuder vi också:
• Friskvårdsbidrag
• Bonus
• Arbetstidsförkortning
• Utökat föräldraledighetstillägg
• Borealis har en personalstiftelse där du exempelvis kan hyra stugor i fjällen samt lägenheter i Spanien förmånligt
Ansökningsprocess
Vill du vara med och göra skillnad? Skicka in din ansökan via "Apply now" och bli en del av vårt team. Make Planning Real - tillsammans skapar vi en säker och hållbar framtid!
Om du har några frågor, vänligen kontakta Malin Westman, malin.westman@borealisgroup.com
Vi arbetar löpande med urval och rekryteringsprocessen, så vänta inte med din ansökan.Vi kommer att kontakta dig så fort vår urvalsprocess är gjord.
På Borealis är vi engagerade i en jämlik rekryteringsprocess. Vi värdesätter mångfald och alla sökande samt anställda behandlas rättvist och lika. Vi tolererar inte någon form av diskriminering baserad på faktorer som ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.
Borealis accepterar endast kandidat-cv från rekryterare eller rekryteringsbyråer om de uttryckligen har fått i uppdrag av Borealis för en specifik rekrytering och om uppgifterna tillhandahålls oss i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Borealis kommer inte att acceptera eller betala avgifter för kandidat-CV av någon form eller typ som skickats oönskat till antingen HR eller direkt till våra rekryteringsansvariga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borealis AB
(org.nr 556078-6633), https://careers.borealisgroup.com/
Industrivägen (visa karta
)
444 86 STENUNGSUND Jobbnummer
9685495