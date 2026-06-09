Planingenjör med inriktning detaljplan
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2026-06-09
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Vi söker en planingenjör med inriktning mot detaljplan.Vi letar efter dig som vill arbeta självständigt och tar eget ansvar, samtidigt som du har ett nära och prestigelöst samarbete med dina kollega. Tillsammans är ni en del av en större avdelning där många kompetenser samverkar. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en planingenjör till vår samhällsbyggnadsavdelning. Avdelningen har drygt 100 anställda. Din närmaste kollega är vår planansvariga samhällsplanerare. På avdelningen kommer ni arbeta närmast enheten för teknik, men även enheten för näringsliv.
Som planingenjör arbetar du med planer och andra uppgifter inom fysisk planering. Du blir en viktig del av vårt lilla planteam, som arbetar projektinriktat med både detalj- och översiktsplanering. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att upprättaplankartor, planbeskrivningar och illustrationer. I tjänsten ingår att drivaplanprojekt från idé till färdig plan. Arbetsuppgifterna bygger på samverkan med andra yrkesgrupper, samt attkommunicera med kommuninvånare, politiker och myndigheter. Hos oss är samarbetecentralt och vi arbetar dagligen för att hjälpa varandra lyckas i vårtgemensamma uppdrag.
Vi ritar i MyCartaplan, MyCarta som kartsystem samt NOVA som ärendehanteringssystem. Vi har fördelen att vara en liten kommun med snabba beslutsvägar och breda arbetsområden så ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på ärendemängd och verksamhetens prioriteringar. Ett aktuellt område är infrastrukturella frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering, eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer varalikvärdigt. Vidare ser vi att du har minst tre års erfarenhet från arbete med framtagning avdetaljplaner. Goda kunskaper inom Plan- och bygglagen samt Miljöbalken är ettkrav. Du har även goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Vi ser också att du är en van användare av ritprogram, gärna Mycarta plan. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav. Vi ser med fördel om du har erfarenhet av infrastrukturella frågor så som trafikfrågor i genomförande skedet.
Bergs är en samiska förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du självständigt kan strukturera och prioritera i ditt arbete, eftersom detta innehåller flera, parallellaprocesser. För att passa i rollen som planingenjör ska du trivas i en genomförande roll och vara initiativtagande . Samarbetsförmåga är centralt och du behövertrivas med att arbeta tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande miljö där du kommer att arbeta nära kollegor, verksamhetsutövare samt politiker i en expansivfjällmiljö. Möjlighet finns för semesterväxling och vi har en förmånsportal med en stor bredd av erbjudanden.
Tillträde enligt överenskommelse. Annonsen kommer ligga ute under semestertid, vissa veckor har vi begränsad tillgänglighet.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Samhällsbyggnadsavdelningen i Berg!
Kontaktinformation
Cilla Gauffin, Avdelningschef för Samhällsbyggnadsavdelningen, 0687-16510, cilla.gauffin@berg.se
Karin Nordström Nitér, Planansvarig/Samhällsplanerare, 0687-16552, karin.nordstrom.niter@berg.se
Tina Blomster, Teknisk chef, 0687-16551, tina.blomster@berg.se
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
Ängesvägen 4
845 31 Svenstavik
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5076979278
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 31 SVENSTAVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
9954186