Planeringsledare till Uppföljning och stöd
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi söker en planeringsledare till stadsmiljöförvaltningens avdelning Drift och underhåll, med ansvar för Göteborgs utemiljöer, parker, gator, torg, lekplatser, träd, planteringar och naturområden.
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter, där du har stor möjlighet att påverka arbetsinnehållet. Hos oss får du chansen att bidra till göteborgarnas vardag och vara med och driva utvecklingen framåt i Göteborgs Stad.
I rollen som planeringsledare leder, planerar och ansvarar du för skötselentreprenader inom drift och underhåll av stadens utemiljöer. Idag utförs arbetet både i egen regi i de centrala stadsdelarna och genom upphandlade entreprenörer i stadens ytterområden. En av dina huvudsakliga uppgifter blir att leda arbetet med att kvalitetssäkra och utvärdera förvaltningens grönyteskötsel, med fokus på ständiga förbättringar.
Du kommer att samarbeta med kollegor, andra förvaltningar, entreprenörer och olika aktörer för att tillsammans säkerställa en ändamålsenlig och resurseffektiv drift och underhåll av stadens utemiljöer för invånare, besökare och näringsliv.
I rollen som planeringsledare kommer du bland annat att:
• Ansvara för driften och agera beställare i ett geografiskt område.
• Planera projekt och uppdrag, inklusive budgetering och kostnadsuppföljning.
• Leda och samarbeta med byggledare och samordnare i uppföljningen av skötselentreprenader.
• Delta i och bidra till upphandlingsarbete.
• Delta i och bidra till utrednings- och kvalitetsarbete.
• Vara förvaltningens representant i olika projekt och samrådsgrupper.
Vårt mål är att utveckla en organisation som möter omvärldens krav och skapar en bättre vardag för alla som bor i och besöker Göteborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller YH-utbildning inom det gröna området. Har flera års erfarenhet av skötsel och underhåll, liksom av park- och anläggningsarbete. Erfarenhet av arbetsledning gentemot entreprenörer eller utförare är ett krav. Kunskap inom juridik samt biologisk mångfald är meriterande.
Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av service och kundkontakter. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta väl med andra. Vi ser gärna att du har ett intresse för miljöfrågor och biologisk mångfald kopplat till drift och underhåll av gröna utemiljöer.
Arbetet är varierande och kräver flexibilitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett starkt engagemang och vill vara med och bidra till Göteborgs utveckling.
• Körkort B
• Goda IT-kunskaper
Avdelningen Drift och underhåll är placerade på Ringön med kontor på Stenkolsgatan 2 och tillfälliga lokaler på Ringögatan 12.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
