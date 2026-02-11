Planeringsledare/Samordnare
Allegio Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Nacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nacka
2026-02-11
Vi växer och nu söker vi en planeringsledare till vårt kontor i Nacka.
Arbetsuppgifterna innefattar att sköta den dagliga driften såsom planering, bemanning, dokumentation och uppföljning av verksamheten. Du kommer att arbeta verksamhetsnära och handleda medarbetarna i deras uppdrag samt ha kundkontakt.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Yrkeshögskola, exempelvis serviceinriktad vård- och omsorgsplanering, samordnare med arbetsledaransvar eller annan relevant utbildning. Erfarenhet av hemtjänst eller andra service yrken. God datavana och erfarenhet av phoniro och Epsilon. B-körkort är ett krav. Du Behärskar svenska väl i tal och skrift. Tidigare arbete inom samordning eller planering är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du har en god social kompetens och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerad, har förmåga att prioritera ditt arbete och behåller lugnet även i pressade situationer. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar målmedvetet och resultatorienterat. Vidare är du lösningsfokuserad och ser möjligheter även i utmanande situationer. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i nära samarbete med enhetschef och kollegor samt har en god förmåga att bidra till och stärka teamarbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: erica.alaiso@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Planeringsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Ektorpsvägen 4 (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Nacka Kontakt
Enhetschef
Erica Alaiso erica.alaiso@allegio.se 070-55 30 457, 070-553 04 57 Jobbnummer
9737092