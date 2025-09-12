Planeringsledare med ansvar för systemförvaltning av nytt IT stöd
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.
Vi söker en planeringsledare till Spink, Göteborgs Stads samlade placerings- och inköpsfunktion för socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd. Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt driv för utveckling med ett uppdrag som gör skillnad för regionens invånare. Organisatoriskt tillhör Spink socialförvaltning Sydväst och arbetsplatsen finns på Stora Badhusgatan i centrala Göteborg.
Spink erbjuder placeringsstöd till förvaltningarna i individärenden, samordnar förvaltningarnas systematiska leverantörsuppföljning och behovsförsörjning. Spinks uppdrag är även att genom systematisk uppföljning av privata leverantörer motverka välfärdsbrott.
I samband med införandet av ett nytt regiongemensamt it stöd, PRIIS, kommer Spink även att ansvara för systemförvaltning, registervård, leverantörsuppföljning och juridiskt stöd i komplicerade inköpsärenden för nio av Göteborgsregionens (GR) övriga kommuner. För systemförvaltningen av PRIIS söker vi nu en planeringsledare med ansvar för systemförvaltning av systemet.
Som planeringsledare med ansvar för systemförvaltning PRIIS ansvarar du för att förvaltningen av systemet sker i linje med kommunernas behov genom samverkan med förvaltningsledare, systemutvecklare och representanter för kommunerna. Du har ett nära samarbete med förvaltningsledare och systemutvecklare på GR för att hantera andra linjens support och koordinera utvecklingsinsatser samt ansvarar för att systemet förblir användbart och relevant för verksamheterna.
I ditt uppdrag ingår även att:
• Aktivt delta i arbetet inom PRIIS genom att följa objektplan, verka för kvalitet i det operativa införandet av ny funktionalitet samt bidra i prioriteringsarbete och uppföljning.
• Bidra till att rutiner och dokumentation kopplade till PRIIS följs och utvecklas.
• Utföra och ta initiativ till förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter.
• Ansvara för specificering och kravställning samt granska förslag och på så sätt bidra till rätt leverans.
• Bistå objektägare IT respektive objektägare verksamhet med verksamhets- respektive systemkunskap.
• Medverka och genomföra utredningsuppdrag och interna utvecklingsuppdrag inom området
• Föredra ärenden i olika forum kopplade till PRIIS förvaltningsorganisation
• Aktivt bevaka och hålla dig a jour kring ditt arbetsområde
Då PRIIS är ett system under utveckling kan innehållet i tjänsten komma att förändras på sikt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, har högskoleexamen med inriktning systemförvaltare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha tidigare arbetserfarenhet av att förvalta och utveckla verksamhetssystem och utöver Officepaketet behöver du har god förståelse och förkunskap om olika komplexa IT system och hur de interagerar. För tjänsten krävs att du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och arbete och vi ser därför att du behöver ha tidigare arbetserfarenhet inom socialtjänst. Du behöver även ha tidigare arbetserfarenhet av att leda komplexa utvecklingsprocesser i samarbete med många olika aktörer.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av placeringsstöd och/eller leverantörsuppföljning. Även erfarenhet av verksamhetssystem för placering och/eller leverantörsuppföljning samt särskilt erfarenhet från Azure DevOps, ser vi som meriterande.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete med stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten. Du kommer till en kunnig, engagerad och positiv arbetsgrupp där vi värdesätter teamwork och där dina erfarenheter, tankar och idéer tas tillvara. Vi erbjuder även möjlighet att arbeta på distans ett par dagar i veckan när arbetsuppgifterna tillåter.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
