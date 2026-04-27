Planeringsledare, inriktning AI och digitalisering
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och driva Göteborgs stads digitala transformation på strategisk nivå?
Vi söker en Planeringsledare inom digitalisering och AI som vill vara en drivande kraft i att utveckla, samordna och följa upp stadens digitaliseringsarbete inom avdelningen innovation, digitalisering och ledarskap.
Avdelning innovation, digitalisering och ledarskap ingår i område utveckling och hållbarhet vid stadsledningskontoret. Vårt uppdrag är att stötta, leda, samordna och följa upp stadens förvaltningar och bolags arbete med till exempel digitalisering, innovation, ledarskap och extern samverkan. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning som t ex AI-förordningen.
Som planeringsledare på stadsledningskontoret arbetar du med uppdrag utifrån politiska beslut. Inom avdelning Innovation, digitalisering och ledarskap är fokus att stärka stadens förvaltningar och bolags förmåga till omställning för att möta nutida och framtida samhällsutmaningar samt att stötta dem i deras implementeringsarbete av politiska beslut, lagar eller nya styrande dokument.
Du är delaktig i att forma och driva stadens långsiktiga digitalisering och innovation med hjälp av AI och smarta teknologier. Du har en nyckelroll i att säkerställa att digitalisering används för att stärka stadens verksamheter, effektivisera processer och skapa värde för besökare, invånare och näringsliv. Genom analys, strategisk planering, uppföljning och samverkan är du med och skapar förutsättningar för en hållbar och innovativ digital utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Ansvara för att politiska beslut och styrande dokument implementeras effektivt inom Göteborgs Stad. Detta innebär att tillsammans utveckla och genomföra strategier och planer för att säkerställa att målen i besluten uppnås.
Driva och utveckla stadens digitalisering, innovation och samverkan tillsammans med teamet för digitalisering.
Bidra till en effektiv och samordnad styrning av digital transformation i staden genom att utveckla och implementera riktlinjer, policys och planer för digital transformation.
Bygga stark samverkan och nätverk inom staden likväl som med akademi, näringsliv och andra externa aktörer.
Omvärldsbevaka inom, för uppdraget, relevanta områden och analysera dess påverkan på staden.
Följa upp, utvärdera och analysera effekterna av digitaliseringen och förändringsinsatserna. Detta inkluderar att samla in och tolka data samt utvärdera resultat och effekter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen inom exempelvis digitalisering, informatik, systemvetenskap, offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av ledning och utveckling av digitalisering och verksamhetsutveckling, samt att du har jobbat med större förändringsuppdrag, gärna inom offentlig sektor.
Djup förståelse för AI, datahantering och dess strategiska möjligheter.
Förmåga att leda och strukturera förändring i komplexa organisationer och driva digital transformation på hög nivå.
Mycket god förmåga att arbeta tillsammans med andra, dela med dig av kunskap och bidrar till ett gott samarbetsklimat med en positiv framåtanda.
Mycket god initiativkraft samt förmåga att identifiera behov och omsätta dem i handling.
Stark strategisk och kommunikativ förmåga samt vana att samverka med ledning, politiska beslutsfattare och externa aktörer.
En helhetssyn där du sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Övrig information
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
