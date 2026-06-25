Planeringsingenjör till VA-Drift
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2026-06-25
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur – från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du vara med och utveckla och förnya Botkyrkas VA-ledningsnät? Vi söker nu en arbetsledande planeringsingenjör som ansvarar för reinvesterings- och förnyelseprojekt inom VA-driften.
I rollen ansvarar du för att driva reinvesteringsarbeten från planering till färdig anläggning. Du arbetsleder arbeten som genomförs i egen regi och samordnar resurser, entreprenörer och material för att säkerställa ett effektivt genomförande. Arbetet sker i nära samarbete med driftpersonal, projektledare, konsulter och andra kommunala verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
upprätta kalkyler, tidplaner och genomförandeplaner för reinvesteringsarbeten
ta fram arbetsberedningar och riskbedömningar inför produktion
beställa och samordna material, maskiner och entreprenadtjänster
delta i bygg- och produktionsmöten samt följa upp pågående arbeten
hantera kontakter med fastighetsägare, myndigheter och andra externa aktörer
säkerställa slutdokumentation, relationshandlingar och överlämning till förvaltning
bidra till utveckling av arbetssätt, förnyelseplaner och investeringsunderlag.
Du har en central roll i verksamheten där du kombinerar teknisk planering med arbetsledning och uppföljning. Rollen innebär både administrativa uppgifter och närvaro ute i verksamheten där du följer arbetets framdrift och stöttar produktionen.
Som arbetsledande planeringsingenjör får du möjlighet att vara med och utveckla reinvesteringsverksamheten. Du kommer in i ett skede där det finns goda möjligheter att påverka arbetssätt, prioriteringar och strukturer för framtida reinvesteringsarbeten och därigenom bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunens VA-infrastruktur.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och förnya Botkyrkas VA-ledningsnät. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och följa reinvesteringsprojekt hela vägen från planering till färdig anläggning.
Du blir en del av en verksamhet där samarbete, dialog och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vi arbetar nära varandra och värdesätter ett närvarande ledarskap där frågor, idéer och utmaningar fångas upp i det dagliga arbetet. Här finns goda möjligheter att påverka både ditt uppdrag och utvecklingen av verksamheten.
Tillsammans ansvarar vi för en av samhällets viktigaste funktioner och bidrar till en långsiktigt hållbar VA-försörjning för Botkyrkas invånare
Du som söker till oss
Du har eftergymnasial utbildning inom VA, anläggning, samhällsbyggnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet inom VA-ledningsnät, anläggningsverksamhet eller liknande område.
Du har flerårig erfarenhet av arbete inom VA-ledningsnät och erfarenhet av arbetsledning, samordning eller motsvarande ansvar. Du har även erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp arbeten inom en produktions- eller projektmiljö.
Övriga krav:
Erfarenhet av schakt- och ledningsentreprenader.
Erfarenhet av budgetarbete, kalkyler eller projektuppföljning.
Erfarenhet av arbete med vatten- och avloppsledningsnät.
Erfarenhet av produktionsplanering eller resursplanering.
Erfarenhet av administrativt arbete kopplat till projekt, produktion eller entreprenadverksamhet.
B-körkort.
Erfarenhet av att ta fram dokumentation, underlag eller rapporter på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal VA-verksamhet.
Erfarenhet av GIS, VA-bank eller liknande verksamhetssystem.
Erfarenhet av arbete enligt AMA Anläggning.
Kunskap om AB/ABT och entreprenadjuridik.
Utbildning inom BAS-P eller BAS-U.
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och ha lätt för att skapa goda relationer med såväl kollegor som externa samarbetspartners. Du arbetar nära driftpersonal, entreprenörer, konsulter och andra verksamheter, vilket ställer krav på att du kan samordna olika perspektiv och bidra till ett konstruktivt samarbete för att driva arbetet framåt.
Du är strukturerad och resultatorienterad med förmåga att planera, prioritera och följa upp flera aktiviteter samtidigt. Rollen innebär ansvar för projektens framdrift, ekonomi och kvalitet, vilket kräver att du arbetar systematiskt och har fokus på att nå uppsatta mål. Samtidigt är du lösningsorienterad och kan fatta välgrundade beslut när förutsättningarna förändras eller oväntade utmaningar uppstår i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9978730