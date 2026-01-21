Planeringsingenjör eller Planerare till kvalitetsservice
2026-01-21
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa effektiva lösningar och utveckla framtidens kvalitetsarbete? Som planeringsingenjör/planerare hos oss får du en central roll i att driva och optimera våra processer.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om förädlingen i Kiruna
Hos oss på Kiruna Malmförädling omvandlas malm från gruvan till högkvalitativa produkter. Processen innefattar tre huvudsteg: sovring, anrikning och pelletisering. Avdelningen består av åtta sektioner, varav fyra fokuserar på huvudprocessen och fyra fungerar som stödsektioner inom områden som kvalitet, teknik- och processutveckling, materialhantering samt vatten och dammar. Tillsammans driver vi innovation och kvalitet framåt i varje steg. Läs mer om hur vi förädlar här: lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Kvalitetsservice Norra, en del av malmförädlingen och har laboratorier i världsklass som levererar högkvalitativa och verksamhetskritiska analysresultat genom kundanpassade lösningar till hela LKAB:s verksamhet. Vi består av cirka 55 engagerade medarbetare som arbetar på fem olika arbetsplatser: Fysikaliskt laboratorium, Kvalitetskontroll, Kemikaliskt laboratorium, Kvalitetstekniskt stöd och en ledningsgrupp. Vi samarbetar nära med en specialstyrka från Underhåll som är stationerade på arbetsplatsen. Tillsammans säkerställer vi att vi håller högsta standard!
Din roll
Som planeringsingenjör eller planerare arbetar du inom och för hela Kvalitetsservice Norra och samverkar nära med övriga planerare, beredare och andra planeringsfunktioner. Rollen är central för kvalitetsservice sammantagna förmåga att leverera till våra kunder.
Som planeringsingenjör eller planerare arbetar du i ett team med sektionens övriga ingenjörer. I rollen ingår det att hantera planeringsuppgifter och viss projektledning. Det ingår även att kunna gå in som tillförordnad chef för arbetsplatsen när ordinarie chef är frånvarande vid t.ex. semester.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Ansvar för planering och utveckling av planeringsfunktionen inom Kvalitetsservice Norra.
- Dialog med uppdragsbeställare för bl.a. bedömning av uppdragens praktiska genomförbarhet, kostnader, tidsram för genomförande.
- Koordinera uppdrag inom kvalitetsservice när flera är inblandade för att leverera en bra tjänst till beställarna.
- Arbeta med IT-verktyg och utveckla arbetssätt för hur dessa används inom sektionen.
- Projektleda projekt inom sektionen.
- Gå in som tillförordnad chef kortare stunder vid behov.
Här får du en central roll inom kvalitetsservice och bidrar till sektionens förmåga att leverera.
Det här har du med dig
Vi söker en lösningsorienterad och strukturerad medarbetare som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer, både inom organisationen och med externa parter, samt har en naturlig förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Din stresstålighet gör att du behåller fokus under press och kan arbeta strukturerat för att leverera effektivt och noggrant.
För att lyckas i rollen är det en fördel om du har god kännedom om LKAB:s verksamhet och de processer som präglar vår industri. Erfarenhet av kvalitetsarbete är meriterande, liksom tidigare tjänster inom exempelvis planering, projektledning, produktionsledning och arbetsledning.
Vi värdesätter särskilt om du har en högre utbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning eller en ingenjörsutbildning.
För tjänsten krävs:
- Godkända gymnasiebetyg
- B-körkort
- God datorvana, eftersom rollen innebär arbete i flera olika system
- Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
- Du behöver också kunna kommunicera på engelska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Adrian Larsson 073 072 83 77.
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
- Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
- Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
