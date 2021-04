Planeringshandläggare till kyrkoherden i Malmö Pastorat - Malmö Pastorat - Ekonomiassistentjobb i Malmö

Malmö Pastorat / Ekonomiassistentjobb / Malmö2021-04-06Svenska kyrkan Malmö består av 6 församlingar och här finns 21 kyrkor.I pastoratet finns det en kyrkogårdsförvaltning som är en egen organisation, frikopplad från församlingarna, men underställd kyrkoherden. Här finns också stödfunktioner såsom HR, IT, ekonomi, kommunikation, fastighet och städ. Sammanlagt är vi ca 500 medarbetare.Planeringshandläggaren har i uppdrag att arbeta nära kyrkoherden för att säkra en god planering för kyrkoherdens (KH) arbete och prioriteringar i Malmö Pastorat. Befattningen innebär ett självständigt handläggningsansvar som i första hand sker i nära samverkan med kyrkoherden. I uppdraget ingår uppgifter som övergripande planering, sammanställning av information till och från KH, stöd till KH i administrativa uppgifter samt samverka nära med Pastoratets församlingar och kansli.TjänstebeskrivningI din roll som Planeringshandläggre kommer du att ansvara för en övergripande hantering av planering och kalenderfrågor kopplat till KH. Du kommer att vara administrativt stöd i planering av konferenser och evenemang.Rollen innebär även att sammanställa KH:s rapport till kyrkoråd, biskop, ledningsgrupp m.m. samt att bistå i planeringen av ledningsgruppens möten.Vidare kommer du att ansvara för KH:s övergripande årsplanering i samverkan med administrativ chef samt bidra till introduktion av församlingsherdar.Du kommer att ha nära kontakt med kommunikationsenheten för kontinuerlig uppdatering av intranät och externwebb om frågor som relaterar till KH:s uppdrag.Du kommer att vara ett stöd i KH:s uppgifter inom ramen för prostrollen samt ett stöd i planeringsarbete och uppföljningsarbete med ledningsgruppen.2021-04-06Vi söker dig som har minst ett par års aktuell erfarenhet från arbete med planering och genomförande av planerat arbete. Du har tidigare erfarenhet av att, med goda resultat, arbetat mål- och resultatinriktat samt ha arbetat som chefsstöd.Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom Svenska kyrkan samt en utbildning som är relevant för tjänsten.Vidare har du förmåga och vilja att arbeta både på övergripande nivå och med detaljer. Du är ordningsam och systematisk samt har en förmåga att arbeta självständigt och är van vid att ta eget ansvar.Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och besitter en social och diplomatisk förmåga.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Låter tjänsten intressant? Då är du välkommen att söka tjänsten via länken nedan.I denna rekrytering kommer vi att jobba med löpande urval.Facklig representant:Michael Tuvesson, Vision, 0702-26 03 27Välkommen med din ansökan tillsammans med CV, personligt brev och referenser. Svenska Kyrkan i Malmö använder rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken längst ner i annonsen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen.Vi tar ej emot ansökningar via mail eller brev.Till bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Malmö Pastorat5671998