Planeringscontroller till SJ Stockholmståg
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Har du erfarenhet av analys-, planerings- eller controllerarbete i en personalintensiv verksamhet? Då kan rollen som planeringscontroller på SJ Stockholmståg vara för dig!
Vi på SJ Stockholmståg söker nu en analytisk och strukturerad planeringscontroller som arbetar verksamhetsövergripande och vill vara med och utveckla vår planeringsförmåga.
Som planeringscontroller verkar du inom planeringsavdelningen och har en central roll i att säkerställa att våra personalresurser motsvarar verksamhetens behov. Du arbetar nära verksamhetens ledningsgrupper, trafikplanering och personalplanering för att ta fram beslutsunderlag som möjliggör en effektiv, hållbar och kostnadsmedveten verksamhet. Planeringsavdelningen lägger grunden för produktionen och har en central strategisk betydelse för verksamheten. Rollen innebär ett stort ansvar för analys, uppföljning och utveckling av verksamheten med särskilt fokus på budgetprocessen, resursbalans och planeringsförutsättningar.
Tjänsten är baserad vid vårt huvudkontor i Stockholm och arbetet utförs huvudsakligen på plats.
Rollen innebär att du:
Tar fram och ansvarar för personalprognoser samt utgör ett centralt stöd i verksamhetens budget- och prognosarbete.
Följer upp, analyserar och visualiserar resursbalans och bemanningsbehov över tid.
Tar fram kvalificerade beslutsunderlag kopplat till förändringar i trafik, bemanning och arbetssätt.
Analyserar konsekvenser av olika planeringsscenarier och stöttar verksamheten i förändringar av personalstyrka, exempelvis vid trafikförändringar eller rekrytering, för att säkerställa balans mellan kostnad, kvalitet och robusthet.
Stöttar planeringsavdelningen internt i prioriteringar kopplat till resursbalans och planeringsförutsättningar.
Identifierar och driver förbättringar i planeringsprocesserna, särskilt kopplat till interna leveranspunkter, arbetssätt och analysmetodik.
Bidrar med kunskap om kollektivavtal och arbetstidsregler samt deras påverkan på resursbehov och kostnader.
Du ingår i planeringsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till Chef Planering. Rollen innebär ett nära samarbete med de ledningsgrupper vars verksamhet du stöttar, samt med trafikplanering, personalplanering, ekonomi och HR.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, med ett stort intresse för hur data och analys kan bidra till bättre beslut. Du är nyfiken och lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera analys med ett brett samarbete i verksamheten. Du har lätt för att se samband och kan omsätta analys till tydliga, pedagogiska budskap och konkreta rekommendationer som går att använda i praktiken – även för mottagare utan detaljerad insyn i datan.
För att trivas och fungera väl i rollen ser vi att du:
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, industriell ekonomi, logistik eller teknik.
Har några års erfarenhet av analys-, planerings- eller controllerarbete, gärna inom en verksamhet i transportbranschen.
Har god förmåga att analysera större datamängder och identifiera samband.
Har god Excel- och IT-vana.
Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Är du anställd eller har varit anställd inom SJ-koncernen kommer vi ta interna referenser som ett steg i anställningsprocessen.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7725016-2109939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Klarabergsviadukten 49 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Emil Lindqvist emil.lindqvist2@sj.se Jobbnummer
10008397