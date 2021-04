Planeringschef till Internationella Utbildningsenheten - Försvarsmakten - Övriga jobb i Upplands-Bro

Försvarsmakten / Övriga jobb / Upplands-Bro2021-04-13Om enhetenInternationella utbildningsenheten (IntUtbE) på LG leder planering, genomförande och utvärdering av Försvarsmaktens insatsspecifika utbildning. Utbildningen syftar till att förbereda förband och enskilda att kunna genomföra internationella operationer i rätt tid med rätt förmågor. Genom detta bidrar enheten till Försvarsmaktens tillgänglighet, trovärdighet och operativa förmåga i genomförandet av internationella operationer.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom planeringschef kommer du under chef IntUtbE ha det fulla ansvaret för samordningen av planeringen av enhetens utbildningar. Du kommer att leda en planeringsfunktion som innehåller representanter från IntUtbE samtliga avdelningar.Uppgiften som planeringschef innebär att samordna planeringen vid enheten samt följa upp utbildningens genomförande genom:Samverkan med AST avseende utbildningsmål, utbildningsinriktningar, hot&risk mmSamverkan och samordning med uppsättande OrgEStöd i form av mentorering till förband under utbildning och uppsättande OrgE under hela perioden från uppsättandet till rotationPlanera och samordna den utbildning som genomförs av andra OrgE, Centra och HKVPlanera utbildningars genomförande samt ta fram utbildningsplan och preliminär utbildningsorderBeställa instruktörsförstärkningar (IF) för utbildningens genomförande via AST och HKV PROD FPE GEN PERSBoka erforderliga resurser i form av terräng, skjutbanor, fordon & mtrl mm.Stödjer genomförandeavdelningar under genomförandet vid insatsspecifik utbildning.Utvärdera och analysera genomförd utbildning syftande till att uppdatera och/eller förändra planer för kommande utbildningarDeltagande i rekresor till insatsområden kan förekomma2021-04-13Specialistofficer eller officer med godkänd examenB-körkortMeriterandeInternationell insatsTjänst i bataljonstab eller högre stabHSOU, TAK-A / HOP 1Erfarenhet av arbete i VIDARMycket goda kunskaper i Excel och Word.Du är en driven, självgående och stresstålig individ som på ett tydligt och professionellt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.För att lyckas och trivas behöver du vara strukturerad och ha sinne för ordning och god planering. Du behöver också vara utvecklingsinriktad och kvalitetsmedveten samtidigt som du har förmågan att vara både smidig och serviceinriktad.Du har en hög förmåga till samarbete med andra, ett öppet sinne kombinerat med hög integritet är också egenskaper som vi efterfrågar liksom att du är en trygg och stabil person.Arbetet innefattar perioder av högt arbetstempo och kan vara krävande, men också givande då du träffar och arbetar med människor från många delar av Försvarsmakten. Arbetet kommer medföra samverkan med andra OrgE såväl som delar av HKV och AST vilket ger stor erfarenhet av och förståelse för FM arbetssätt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Nivå/Befattning:OF2-3/OR7-8Arbetsort:KungsängenUpplysningar om tjänsten kan lämnas av:PlanEringschef Kn Ali Al-Husseiny eller personalchef Robin Bergström. Nås via växeln: 08-584 540 00.Övriga upplysningar:Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt dokumenterade utbildningar.Anställningen är en tillsvidareanställningIndividuell lönesättningTillträde enl överenskommelseUrval sker löpandeSista ansökningsdatum är 2021-06-01Fackliga representanter: OF Livgardet -Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr, OFR/S Kenneth Hartikainen samtliga nås via växeln: 08-584 540 00Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat
Enligt fm lönestruktur
Sista dag att ansöka är 2021-06-01