Planeringsansvarig till Anva Titech

AnVa Titech System AB är en komponent- och systemleverantör till Sveriges ledande industriföretag. Vi erbjuder en helhetslösning med tillverkning och montering i eget hus. Vår styrka sitter innanför väggarna där vi bearbetar och svetsar de flesta metalliska material. Vi bidrar dessutom till att automatisera och maskinsäkra våra kunders produktion. Vi är ca 50 anställda och ingår i industrikoncernen Anva Indiustries.
Som ett led i vår tillväxtresa söker vi nu en Planeringsansvarig till vår verksamhet. Hos oss får du en central roll i planeringen av komplexa projekt och möjlighet att påverka hela produktionskedjan. Vi befinner oss i en mycket spännande fas med tillväxt och nya satsningar - och vi är en viktig del i leverantörskedjan för starka kunder med kraftig expansion. Du blir en del av ett prestigelöst team som satsar på kvalitet, effektivitet och utveckling. Här får du chansen att vara med och forma framtiden i en arbetsmiljö där dina idéer gör skillnad.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
I den här rollen blir du en nyckelperson i vår verksamhet där du får ansvara för att:
Planera och styra produktionsflödet från materialankomst till leverans.
Säkerställa materialbehov och hantera inköp av operationslego.
Skapa tillverkningsorder och tillverkningsunderlag i Monitor.
Kommunicera med kunder kring leveranser och orderstatus.
Analysera resursbehov och föreslå åtgärder för produktionsledningen för att undanröja flaskhalsar och optimera kapacitet.
Delta i utveckling av rutiner för kvalitet, daglig styrning och leveranssäkerhet.
Bidra till företagets tillväxtresa genom förbättringsarbete och effektivisering. Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som har minst en gymnasial teknisk utbildning, gärna med vidareutbildning inom produktion, logistik eller industriell ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkande industri och har du även arbetat med kortserieproduktion eller maskinbyggnation är det starkt meriterande. Vi ser med fördel på goda kunskaper inom kapacitetsplanering och resursoptimering samtidigt som du gärna får ha en god förståelse för industriella processer som svets, skärande bearbetning, ytbehandling, lackering, plåtformning och montering. Du har en god datavana och har med fördel goda kunskaper i Monitor och Excel samt övriga MS Office. Du behärskar också svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, kommunikativ och flexibel. Du är en serviceinriktad och prestigelös lagspelare med god förmåga att prioritera och fatta beslut samtidigt som du är kvalitetsdriven och lösningsorienterad. Det är ett stort plus om har kunskap inom LEAN-metodikens verktyg och drivs av att utveckla och förbättra. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till leveranschef Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
