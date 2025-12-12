Planeringchef till Avdelningen för ekonomi och planering
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-12-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Avdelningen för ekonomi och planering ansvarar för universitetets ekonomi, planeringsfunktionen, samt upphandling.
Avdelningens uppdrag är att arbeta med såväl löpande operativ verksamhet som med utveckling och strategiska frågor inom ansvarsområdena. Avdelningen består av enheterna Redovisning och Verksamhetsekonomi och en stab. Rollen som planeringsansvarig är placerad på avdelningens stab. Avdelningen är verksam på Mittuniversitetets campus i både Östersund och Sundsvall.
Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig medarbetare som kan leda planeringsfunktionens arbete. Som planeringschef har du en strategisk och samordnande roll i att driva och utveckla universitetets arbete med planering, uppföljning och styrning. Du leder processer som skapar struktur, tydlighet och riktning i nära samverkan med universitetsledning, fakulteter och förvaltning. Samverkan med andra lärosäten är också central. Du har ansvar för att säkerställa lagefterlevnad inom planerings- och uppföljningsområdet samt bidra till transparens i styrningen. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och samordna framtagande av årsredovisning och budgetunderlag. Du kommer att arbeta i team med en verksamhetscontroller och nära budgetsamordnare. Det ingår inget personalansvar i tjänsten.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten.
- Erfarenhet av att leda planering, uppföljning och verksamhetsutveckling
- God insikt i och förståelse för statlig styrning och revisionskrav
- Erfarenhet av att arbeta på universitet eller högskola
- Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och din samarbetsförmåga på alla nivåer.
Som person är du utvecklingsinriktad, har ett gott omdöme och skapar goda samarbeten. Arbetet förutsätter att du har ledarförmåga, är kommunikativ och förtroendeingivande med talang för att bygga relationer och nätverk. Det är viktigt att du har en förmåga att se sammanhang, helhet och konsekvenser. Du strävar efter att förenkla arbetssätt och minska administration. Du har god struktur och planerar ditt arbete på ett ändamålsenligt sätt.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Christina Forss, christina.forss@miun.se
073 751 79 96. Publiceringsdatum2025-12-12Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Personligt brev samt ett CV som beskriver utbildning och arbetslivserfarenhet.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-01-14.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2025/3294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering Jobbnummer
9642667