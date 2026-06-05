Planerat nyöppnat LSS boende Sollentuna Pk2
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Sollentuna Visa alla vårdarjobb i Sollentuna
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Turebergsparken, gruppboende
Turebergsparken är ett nyöppnat gruppboende i Stockholm/Sollentuna med planerad öppning under fjärde kvartalet 2026. Gruppboendet riktar sig till personer som är i vuxen ålder och som drabbats av förvärvad hjärnskada, personkrets 2.
Gruppbostaden Turebergsparken i Sollentuna ligger centralt placerad nära kollektivtrafik och centrum.
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på en nyöppnad gruppbostad i Sollentuna. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv. Vi ser värdet av att skapa en vardag där det finns balans mellan aktivitet och återhämtning. Det kan handla om gemensamma aktiviteter i boendet, utflykter eller att få stöd i kontakt med familj och vänner.
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på vårt boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet i verksamheten beviljas för personer inom LSS personkrets 2, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Verksamheten har bemanning dygnet runt och tillgång till Frösundas hälso- och sjukvårdsteam med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det ger goda förutsättningar för ett samordnat och professionellt stöd utifrån varje individs behov.
Exempel på arbetsuppgifter dag/kväll:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning
Dokumentering i journalsystem och genomförandeplaner
Kontaktmannaskap
Rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Exempel Natt;
• Självständigt arbete
• Nattillsyner
• Personlig omvårdnad
• Dokumentation och rapportering
• Verksamhetssysslor
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas och verksamhetens behov dygnet runt.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
I din profil ska innefatta;
• Utbildning inom vård och omsorg, undersköterskeutbildning
• Meriterande med LSS inriktning i undersköterskeutbildningen eller andra utbildningar som är relevanta för tjänsten t ex stödpedagog, socialpedagog.
• Erfarenhet av LSS sedan tidigare är ett krav
• Erfarenhet av att arbete med tydliggörande pedagogik
• Du är prestigelös och är van att arbeta i team
• Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidaretjänst med inledande provanställning
Omfattning: Deltid/heltid
Tillträde: Vid planerad uppstart under höst/vinter 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Turebergsparken
Kenth Ankerhag
Mail; kenth.ankerhag@frosunda.se
Alt.
Verksamhetschef inom Frösunda Omsorg
Alexandra Lindberg
Mail; alexandra.lindberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856439-2037753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Ryavägen 2B (visa karta
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191 63 SOLLENTUNA Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9949451